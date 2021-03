E alla fine la montagna ha partorito il topolino della famigerata ordinanza finale per la scuola lucana. Ma dopo calcoli e ricalcoli, come è prassi oramai, e dopo una prima comunicazione ufficiale che fissava al 27 marzo la DAD per “tutte le scuole di ogni ordine a grado (tranne l’infanzia)” (https://giornalemio.it/cronaca/ed-ecco-una-notizia-ufficiale-non-lordinanza-le-scuole-in-dad-sino-al-27-marzo/) , poi rettificata con “tutti gli istituti di ogni ordine e grado”, ecco che con l’ordinanza n.7/2021 una ulteriore rifinitura: la DAD è fino al 26 marzo!

Quindi nelle scuole in cui si fa lezione su sei giorni dovranno rientrare in presenza sabato 27? Geniale!

Infatti, nel provvedimento all’articolo 1 si legge:

” Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal 6 decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.”

…..e all’articolo 2, comma 5:

“ Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 16 marzo 2021 e sono efficaci fino al 26 marzo 2021, salvo ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”

Ordinanza n.7-2021 Bardi