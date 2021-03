“Le scuole resteranno chiuse fino al 6 Aprile. Per quella data tutti gli insegnanti lucani saranno vaccinati e quindi potremo riaprire tutte le classi in sicurezza.”

E’ quanto anticipa il Presidente della Giunta Regionale Vito Bardi in un post pubblicato poco fa sul proprio profilo facebook. Una notizia attesa dal mondo della scuola che cominciava ad interrogarsi considerato che domani 27 marzo è in scadenza l’ordinanza di sospensione delle attività in presenza.

In serata è stata pubblicata anche la relativa ordinanza n.10/2021 (Ordinanza Bardi 10-2021) che per l’appunto -all’articolo 1- recita:

“Fino al 6 aprile 2021 è prorogata la sospensione delle attività dei servizi educativi

dell’infanzia di cui all’art. 2, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le

attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono

esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in

presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con

bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione

n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre

2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in

didattica digitale integrata.”