Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha emanato l’ordinanza n. 43 del 13 novembre 2020.

Si sospendono le attività di ristorazione e catering e tante altre……ma restano aperti gli esercizi negli areoporti regionali….fermo restando il distanziamento, ovviamente.

Non è uno scherzo nostro, ma quello giocato allo staff del Presidente della Giunta Regionale dalla pratica del copia ed incolla….

Infatti all’articolo 1 del nuovo provvedimento si legge :

“Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti nelle aree di servizio e rifornimento

di carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, fermo il rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro.”

Ma purtroppo caro generale, dietro la collina materana, non ci sta un aeroporto …….si qui non siamo in Campania, ma forse i suoi collaboratori non se ne sono accorti.

La stessa ordinanza conferma le disposizioni nazionali, sospendendo le attività di ristorazione e catering, ad eccezione di mense e catering, e consentendo la consegna a domicilio di cibo e bevande, senza limiti di orario, e l’asporto fino alle 22. Tra le altre misure, il divieto di uscita ed entrata dalla Basilicata e il divieto di spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze

L’ordinanza, infine, consente le attività di cura di fondi rustici di proprietà, piccoli poderi, orti, vigneti ovvero la coltivazione di terreni ad uso agricolo. Consentita anche l’attività diretta alla produzione per autoconsumo, quali per esempio quella legata alla raccolta delle olive e alla produzione di olio.

L’ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale n.104 del 13 novembre e sul sito istituzionale della Regione:

Ordinanza Bardi n 43 del 13 novembre 2020