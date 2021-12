“Dai sequenziamenti dell’Ospedale San Carlo di Potenza sono emersi nove casi di Omicron.” A darne notizia con un post sulla sua pagina facebook è il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi che aggiunge:

“Si tratta di una variante che parrebbe essere più contagiosa ma con effetti lievi. In Basilicata ci conforta il dato delle terapie intensive vuote, anche se oggi abbiamo avuto una nuova vittima, fronteggiamo un aumento dei ricoveri che potrebbero essere propedeutici alla riapertura delle terapie intensive e un boom dei contagi soprattutto a Matera.

Raccomando a tutti la massima prudenza e responsabilità. I comportamenti individuali fanno la differenza, soprattutto durante queste feste di Natale“.

Dunque ora ufficialmente anche in regione avremo a che fare in queste festività con questa contagiosissima variante. ma già il numero crescente di nuovi casi lo faceva presumere. Sarebbe importante che gli amministratori di alcune realtà come Matera -dove si sta registrando una impennata di nuovi casi- dessero conto del livello di contagio raggiunti in città, fornissero notizie precise sullo stato dell’arte. E’ quello che chiedono in molti a commento dei tanti articoli da noi pubblicati.