La propaganda oramai in questa società bombardata da milioni di messaggi si basa non tanto sulla realtà, quanto sulla narrazione che si intende fare di un evento, di una attività, evidenziando gli aspetti di convenienza e sottacendo quelli che stridono con la narrazione per l’appunto. Insomma, bisogna accreditare sempre e comunque l’immagine che ciò che si fa è sempre un “successo” del famigerato “modello Basilicata“. E’ la missione oramai che da tempo provano a portare avanti dei comunicatori del Presidente Vito Bardi.

E così anche oggi ci è stata somministrata la ennesima pillola dei luminosi successi, eccolo:

BARDI: “VACCINAZIONI, BASILICATA AL TERZO POSTO”

Basilicata al 52,59% di dosi somministrate in rapporto alla popolazione, al terzo posto a livello nazionale.

E poi una percentuale del 93,1% di dosi somministrate in rapporto a quelle consegnate, sopra la media nazionale: il “modello Basilicata” è rivendicato dal Presidente Vito Bardi su twitter.

E oggi si replica il weekend J&J a Potenza e a Matera, con l’obiettivo di arrivare al 100% di utilizzo del vaccino monodose di Janssen. La Basilicata è al 78% di utilizzo del vaccino Astrazeneca, a dimostrazione dell’assenza di diffidenza nei confronti del vaccino anglo-svedese da parte dei lucani.”

Ma, a parte che non viene fornita la fonte del grafico, vantarsi di avere somministrato il 52,59% di dosi rispetto alla popolazione della Basilicata che è un quartiere di Milano, con tutta la Lombardia che è lì, poco poco dopo, con il suo 51,4% sui suoi diecimila circa abitanti (9 964 993) non è un pochino ridicolo?

E, inoltre, quel dato del 93,1% di dosi che sarebbero state somministrate ad oggi rispetto a quelle consegnate dove è stato preso?

Ad un controllo che abbiamo effettuato prima di pubblicare questa nota sull’apposito sito del governo (https://www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/) risultano i dati che vedete negli screenschot che pubblichiamo a seguire e da cui è possibile rilevare numeri diversi.

La Basilicata ad oggi (aggiornamento ore 17,13) ha somministrato il 91% delle dosi ricevute e si colloca poco al di sotto della media nazionale che è del 91,5%. Meglio della Basilicata fanno ben 11 regioni e Province autonome, come si può vedere.

Insomma, siamo alle solite, tanti squilli di tromba e qualche inevitabile stonatura…………….