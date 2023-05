Bardi incontra Roya Ayazi (Nereus): “Nuove opportunità dallo spazio per turismo e agricoltura”

In vista del secondo Simposio europeo organizzato dalle regioni appartenenti a NEREUS (Network of European Regions Using Space Technologies) che si terrà a Matera il 28 e 29 settembre 2023, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha incontrato nella sede della Regione Basilicata a Bruxelles, il Segretario generale di NEREUS, Roya Ayazi. “Al centro dell’incontro -si legge in una nota- le opportunità fornite dagli space data e dall’innovazione spaziale in favore di turismo e agricoltura, due delle principali attività in Basilicata. Vogliamo costruire una strategia per una sempre maggiore cooperazione europea, valorizzando l’aerospazio e metterlo al servizio di due eccellenze del nostro territorio, come turismo e agricoltura. Non a caso abbiamo scelto Matera come sede del secondo Simposio europeo organizzato dalle regioni appartenenti a NEREUS. Vogliamo dare più opportunità al turismo e alle nostre imprese agricole. Di tutto questo ne discuteremo nella Città dei Sassi con i rappresentati delle altre regioni appartenenti a Nereus, con esperti provenienti da tutta Europa, con gli stakeholders e tutti gli enti e gli attori del nostro territorio, tra cui ovviamente il nostro Cluster aerospazio. Dobbiamo fare rete e affrontare tutti insieme le nuove sfide del futuro”.

