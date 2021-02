Perdiamo pezzi tutti i giorni, dati statistici a parte, e con un sistema produttivo in agonia, che non puo’ aspettare che la ”manna scenda dal cielo” se – come ripete un antico detto popolare- non si ”mettono fichi nel panaro”. E la marcia -manifestazione per la cultura e il lavoro di Matera ha mandato un messaggio preciso e deciso alla giunta regionale guidata da Vito Bardi, alle prese con un riposizionamento interno nella coalizione di centrodestra e a polemiche non ancora sopite sulle vicende fallimentari del consorzio di sviluppo industriale di Potenza e di quello che sarà il nuovo soggetto gestionale. Un modello già visto per altre strutture regionali, che ha lasciato debiti e macerie. Cgil, Cisl e Uil, insieme ad altre 32 associazioni imprenditoriali e culturali, sindaci e amministratori locali, proprio non ci stanno e hanno investito delle questioni. legate alla crisi economica venuta dopo la chiusura di Matera 2019 e cronicizzatasi con le ‘chiusure” dall’epidemia da covi 19 , il prefetto di Matera Rinaldo Argentieri, affinchè la Regione attivi un confronto reale e produttivo sulle cose da fare. Siamo alla canna del gas: le chiusure di attività continuano, i giovani vanno via, dal governo si attende che ci sia una svolta -a parte la divisione finanziaria dei pani e dei pesci dal recovery fund, che non potrà non coinvolgere il sistema bancario come ha evidenziato il percorso della crisi- e che la Basilicata si dia un modello di sviluppo concreto, legato alla valorizzazione delle risorse.



E così in piazza Vittorio Veneto, davanti al Cinema Comunale come in tanti continuano a chiamarlo, è venuta una richiesta seria di una Basilicata che soffre: da Matera a Potenza, da Policoro a Melfi, da Lagonegro a Montalbano jonico https://giornalemio.it/cronaca/in-piazza-per-cultura-lavoro-e-la-matera-che-soffre/ e che attende una svolta.



Ecco perchè serve disegnare una nuova strategia di tutela e valorizzazione del territorio che fermi il declino di Matera e della Basilicata, lavorando su risorse come ambiente, cultura e attività produttive sostenibili come il turismo per ripartire dopo la crisi procurata dall’epidemia da coronavirus e dalla interruzione degli effetti positivi di Matera 2019. E’ quanto hanno ribadito Cgil, Cisl e Uil e 32 associazioni, con la marcia (doveva essere così prima del rinvio, causa maltempo, del 13 febbraio scorso) per la cultura e il lavoro sul tema ” R-Esistenza Resiliente”. Un evento, svoltosi in sicurezza, con gli interventi dei segretari territoriali Eustachio Nicoletti( Cgil), Giuseppe Amatulli (Cisl), Bruno Di Cuia(Uil),rappresentanti di associazioni di categoria e on line artisti, esponenti dell’associazionismo, della politica, che hanno ribadito la necessità di ‘attivare un processo democratico di partecipazione sugli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico -naturalistico e ambientale del territorio. Per fare della cultura e delle ambiente -hanno detto- occasione di lavoro e respingere i rischi legati al possibile insediamento di siti per lo smaltimento di rifiuti nucleari. Una delegazione sindacale si è recata in prefettura per illustrare i motivi della protesta e sollecitare la Regione ad attivare una fase di confronto sui temi dell’occupazione e dalla ripresa economica.



Protesta che si sposta a Potenza con i segretari regionali Angelo Summa (Cgil), Giuseppe Gambardella (Cisl) e Giuseppe Tortorelli (Uil) che hanno raccolto in piazza e da web la protesta di una regione alla canna del gas. E chissà che la giornata di sole della manifestazione di Matera non porti bene…