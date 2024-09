Bardi: con i sindaci dialogo costante costruttivo

Da una nota si apprende che “Il presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, ha incontrato questa mattina, nella sala Inguscio, i sindaci eletti lo scorso mese di giugno. Incontro voluto dal presidente per consolidare un dialogo continuo con i primi cittadini nell’intento comune di risolvere i problemi e arginare le criticità dell’intero territorio. Tra i primi cittadini presenti all’incontro in tanti sono alla prima esperienza. Ognuno di loro ha avuto modo di presentarsi e di accennare a questioni territoriali ricevendo dal presidente Bardi l’impegno a incontrarli per approfondire i temi locali.” “Non faccio e non voglio una differenziazione di carattere politico, perché credo che il presidente non debba tener conto delle appartenenze politiche quando parla con i sindaci. Dobbiamo fare squadra – ha detto Bardi – per affrontare le varie questioni che interessano la Basilicata”. In qualità di commissario per il dissesto idrogeologico e consapevole della fragilità del territorio lucano, Bardi ha assicurato il massimo impegno per gestire i fondi a disposizione “nel solco di un dialogo costruttivo con i sindaci che sono i veri protagonisti del territorio e che conoscono da vicino le necessità da risolvere”. “Su questo tema e su tutte le altre questioni – ha proseguito Bardi – vorrei un dialogo costruttivo e costante. Le porte della Regione sono sempre aperte. L’ho detto agli assessori e ai direttori generali che sono a vostra disposizione per qualsiasi esigenza. Personalmente – ha concluso Bardi – continuerò a girare i 131 comuni della Basilicata per conoscere da vicino le problematiche e, d’intesa con i sindaci, delineare una strategia d’intervento”.

