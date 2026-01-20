Bardi: caro Pittella, qui comando io, e si fanno solo le modifiche parziali annunciate! Amen.

Manco il tempo di far maturare una pur blanda speranza. Ecco che alle 18,01 viene diffuso il comunicato stampa che segue con cui Vito Bardi mette i puntini sulle i”. E sostanzialmente stronca il mea culpa di Marcello Pittella, dichiarando di non volervi aderire. Che quello che andava detto lo ha già detto lui con la sua retromarcia a metà di qualche giorno fa. Per cui la norma rimane, sebbene con le correzioni proposte da lui stesso. “In merito alle polemiche sulla norma relativa alle indennità differite, la maggioranza in Consiglio regionale ribadisce che non è stato reintrodotto alcun vitalizio né alcuna forma di privilegio, contrariamente a quanto – in maniera strumentale – sta dicendo una opposizione senza idee ed argomenti. La disciplina riguarda esclusivamente un sistema contributivo, volontario e interamente a carico di chi vi aderisce, senza automatismi, senza oneri per i cittadini e con effetti esclusivamente al raggiungimento dell’età pensionabile.

Su indicazione del presidente Vito Bardi, pervenuta già nei giorni scorsi, e per rendere il testo chiaro, definitivo e inattaccabile, la maggioranza ha deciso di intervenire immediatamente con un provvedimento integrativo che prevede:

– l’abrogazione esplicita di qualsiasi ipotesi di retroattività, escludendo ogni forma di contribuzione riferita a periodi pregressi;

– la separazione netta e definitiva del sistema contributivo da qualunque fondo o accantonamento, che resterà destinato esclusivamente a finalità sociali.

Il provvedimento sarà depositato nelle prossime ore e discusso con priorità. Chiarito ogni equivoco, l’azione della maggioranza torna ora concentrata sulle vere urgenze della Basilicata: sanità, acqua, lavoro, infrastrutture e sostegno alle famiglie. “Quando l’opposizione finirà la ricreazione – conclude la maggioranza – saremo lieti di confrontarci con loro sui temi che stanno a cuore ai lucani”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.