Bardi avvia “i negoziati” per la rateizzazione dei conguagli del bonus gas

Pagherete caro, pagherete tutto, il conguaglio del bonus gas che vi è stato richiesto in bolletta….ma un poco alla volta. Forse. Questo è il senso della stringata nota diffusa dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata, Vito Bardi, a fronte delle notizie di bollette salate che stanno giungendo nelle case dei lucani. Infatti, nel precisare che trattasi di conguaglio relativo al solo anno termico 2022/2023, Bardi -con un linguaggio consono al periodo di guerre in corso- rende noto “l’avvio di negoziati urgenti con le aziende” al fine di ottenere la disponibilità a diluire nel tempo il “malus” che ci si è ritrovato in bolletta. Ecco la nota integrale. “In relazione alle recenti questioni emerse circa i conguagli del bonus gas regionale, il Presidente Bardi ha disposto l’avvio di negoziati urgenti con le aziende di vendita – che stanno procedendo agli avvisi di recupero – per evitare che al cittadino risulti eccessivamente oneroso il pagamento dei conguagli. Le somme notificate dalle aziende verranno “assorbite” e diluite nel corso del tempo dalle future erogazioni del bonus stesso. Si precisa, infine, che il conguaglio è relativo esclusivamente all’anno termico 2022-2023. Le disposizioni di attuazione saranno definite nei prossimi giorni.”

