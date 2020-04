“Mi auguro che il Gruppo Rcs possa ridare sostanza al nome della propria testata giornalistica Corriere del Mezzogiorno, rinnovando l’impegno informativo a favore dei lucani. Rivalutare la decisione di chiudere le pagine di Matera ma anche pianificare nuovi spazi dedicati a Potenza e agli altri ambiti regionali, deve rappresentare la scommessa per chi vuole fare informazione capillare e di qualità”.

E’ quanto dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi che nei giorni scorsi ha inviato una lettera al Direttore del Corriere del Mezzogiorno, Enzo D’Errico.

“Il Corriere del Mezzogiorno – aggiunge Bardi – è stato alleato della Basilicata in tutti i momenti della sua recente storia. Dal racconto dei giorni felici di Matera capitale europea della cultura, a quelli più tristi dell’emergenza coronavirus. Una informazione attenta e puntuale da cui la comunità ha tratto vantaggio e di cui si sente ancora la necessità.”

“Se il Mezzogiorno è per tutti il simbolo di una Italia che non si arrende – conclude Bardi – il Corriere, che finora è stato vettore di questo messaggio, non può, con la decisione di diminuire l’impegno informativo per la Basilicata, diventare simbolo di sconfitta e di abbandono”.