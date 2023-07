Barcellonaa.. .in traversata. Luciano e Francesco pronti a sgassare.

Una domenica in mare,da Civitavecchia all’approdo di Barcellona, non prima di una puntatina a Ladispoli, passando dalla caotica Fiumicino e per Fregene per Luciano Loizzo ,alla guida della sua Moto Guzzi Lodola 235 Gt del 1960, e per Francesco Fiorini in sella a una Aermacchi 350 del 1970, diretti alla meta di Finisterre a nord della Spagna. Una giornata quella dell’imbarco che poteva sembrare ma monotona, ma che riserva piacevoli incontri. Come quello a Civitavecchia con Lucia Bertinoro, che con la sua Honda 400 ha fatto un tour chilometrico, toccando Spagna, Francia, Inghilterra e Irlanda. Un fiume e con tanta voglia di viaggiare- ci racconta Luciano- ma ha dovuto concludere anzitempo, a causa di un incidente. Tornerà a viaggiare, in solitario. La moto è libertà…Luciano e Francesco condividono e non vedono l’ora di sgassare per la penisola iberica.