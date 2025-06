Barbareschi (Cgil): Domenica si vota per il lavoro, per i diritti per la democrazia

Sempre in piazza Vittorio Veneto a Matera, venerdì sera, a ricordare che domenica e lunedì si voterà non solo per qualcuno (il sindaco), ma anche per qualcosa (lavoro e diritti) con le cinque schede dei referendum, è stato il comizio della segreteria nazionale della CGIL Daniela Barbaresi, preceduta dal segretario generale della Cgil Basilicata Fernando Mega. “Abbiamo fatto centinaia di migliaia di assemblee in tutto il Paese, -ha detto- iniziative, banchetti, volantinaggi nelle piazze, nei mercati, il porta-porta nelle famiglie, abbiamo distribuito milioni di volantini, abbiamo incontrato milioni di persone, comprese quelle persone con le quali spesso non parla più nessuno, che sono sfiduciate, che sono arrabbiate perché quando si sta male si perde la fiducia e si perde la speranza. Ma noi abbiamo parlato tutti loro perché vogliamo contribuire a riportarli a votare, a riportare a votare tutti coloro che sfiduciati rinunciano a farlo e scelgono l’astensionismo. Abbiamo bisogno insieme di combattere quella sfiducia e combattere quell’astensionismo, abbiamo bisogno che in questo Paese vincano i diritti e vinca la democrazia. Una straordinaria battaglia quella che ci ha visti i protagonisti per la democrazia e la partecipazione e che ha visto insieme la CGL, tutte le forze politiche progressiste di questo Paese, assieme alle associazioni, assieme alla società civile, assieme ai cittadini e le cittadine impegnati per questa battaglia, per il lavoro, per i diritti, per un Paese che vogliamo essere più giusto e più libero. Per vincere lo sappiamo, abbiamo bisogno di raggiungere il quorum. È difficile? Sì, lo sappiamo. È possibile? Sì, è possibile. Noi guardiamo il futuro di quei giovani che stanno lasciando questo paese per ridare loro una speranza. Negli ultimi vent’anni li hanno convinti che la flessibilità era bello, era la modernità. Hanno invece ottenuto precarietà e taglio dei diritti e taglio del costo del lavoro, che ha reso questo paese più debole, più fragile e anche meno competitivo. E’ contro tutto questo che vogliamo battere, non ci siamo arresi, abbiamo voluto tentare anche una strada ardita come quella del referendum. Abbiamo utilizzato tutti i nostri strumenti, la contrattazione, le mobilitazioni, gli scioperi e oggi siamo qua cercando di giocare anche la battaglia della democrazia. Utilizziamo uno strumento che consente a ognuno di noi di decidere, ognuno di noi mettendo una croce in quelle cinque schede può cambiare le cose. Può costruire insieme un futuro di diritti, di uguaglianza, di lavoro dignitoso, sicuro, ben retribuito, stabile e tutelato. Ma quali sono le ragioni del no? Come si fa a essere contraria ad estendere i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, dei giovani, di chi fatica ogni giorno per poter lavorare, per poter riportare a casa uno stipendio dignitoso. Votando si vogliamo garantire diritti a coloro che oggi quei diritti non li hanno, votando si vogliamo fare in modo che quei due milioni e mezzo di persone che vivono regolarmente in Italia, che lavorano, che studiano, che pagano le tasse, che crescono qui i propri figli, che hanno scelto questo Paese, quei tanti bambini e bambine, ragazze e ragazze, nati e cresciuti qua, che si sentono italiani perché di fatto lo sono, perché di fatto lo sono, non debbano aspettare tempi biblici perché lo Stato riconosca loro la cittadinanza. Non chiediamo automatismi, chiediamo solo di ridurre da dieci a cinque anni di residenza regolare ovviamente per poter richiedere la cittadinanza al netto di tutti gli altri requisiti. Allora l’otto e il nove giugno facciamo vincere i diritti, facciamo vincere il lavoro, facciamo vincere le persone, facciamo vincere la loro dignità, facciamo vincere la partecipazione e la democrazia. E allora cari amici, cari compagni di Matera, buon voto a tutti e facciamo vincere i diritti, la dignità e la democrazia.” A seguire il video dell’intero comizio:

