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Cronaca

Baragiano (PZ): conferimento della cittadinanza onoraria ad Alfonsina Russo

Anna Giammetta
Di Anna Giammetta

Sabato 21 marzo l’amministrazione comunale di Baragiano conferirà la cittadinanza onoraria ad Alfonsina Russo, dirigente del ministero della Cultura e archeologa. L’encomio sarà consegnato nel corso di una cerimonia che prenderà il via alle 17 e 30 nell’aula consiliare ‘Pio Carmine Remollino’ . Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Galizia e la prolusione di Maria Chiara Monaco, direttrice della Scuola di specializzazione in beni archeologici dell’Unibas , si svolgerà la lectio magistralis di Alfonsina Russo. “ La dottoressa Russo ha contribuito in modo diretto alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio archeologico di Baragiano- spiega il primo cittadino Giuseppe Galizia – instaurando un solido rapporto scientifico, professionale e culturale con il nostro territorio”. Tra il 1999 e il 2009 Alfonsina Russo ha operato stabilmente in Basilicata come funzionaria archeologa e responsabile della sede operativa di Muro Lucano della Soprintendenza Archeologica della Basilicata. Ha curato il progetto scientifico e l’allestimento del Museo Archeologico Virtuale di Baragiano “La terra di Eracle” , partecipando alla realizzazione del cd multimediale “La Basilicata nord-occidentale tra mito e archeologia” (finalista al festival del cinema di Rovereto), sviluppato in collaborazione con il Comune di Baragiano e la Regione Basilicata, e realizzando la carta archeologica del territorio del Comune di Baragiano. Attraverso scavi (2001, 2008, 2009), ricerche, convegni, pubblicazioni scientifiche (tra cui si ricordano soprattutto quelle all’interno del volume Felicitas Temporum del 2008), attività di tutela, mostre e progetti di comunicazione culturale, Alfonsina Russo ha contribuito a definire il quadro storico-archeologico del territorio, soprattutto per quel che riguarda il periodo preromano , e a renderlo accessibile alla comunità, favorendo la consapevolezza dell’identità storica locale e ponendo le basi per successive iniziative di valorizzazione, come ArcheoParco del Basileus. “ Con il conferimento della cittadinanza onoraria alla dottoressa Russo- conclude il sindaco Giuseppe Galizia- vogliamo riconoscere il legame instaurato con la comunità baragianese e il contributo apportato alla conoscenza e alla diffusione del patrimonio culturale del nostro territorio”

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Anna Giammetta
Anna Giammetta
Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell'Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.
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