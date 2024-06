Bando per la gestione dell’albergo comunale di Oliveto Lucano

L’amministrazione comunale di Oliveto Lucano, con una nota comunica che “intende procedere ad affidare in appalto il servizio di gestione del complesso immobiliare denominato “Albergo”. La struttura ricettiva è situata in Piazza Umberto I. La gestione della struttura in parola e delle connesse attività verrà affidata sulla base di un contratto di affitto di azienda. L’Albergo, allocato in struttura comunale, sarà concesso in affitto alla ditta aggiudicataria, la cui gestione avverrà nei termini descritti nello specifico bando di gara che prevederà l’offerta economicamente più vantaggiosa.

La struttura si compone di: servizio camere d’albergo di varia tipologia con variegate possibilità di posti letto ripartite su tre livelli per un totale di 20 persone. Si precisa come il contratto di affitto di azienda avrà ad oggetto l’intero Albergo comprensivo degli arredi e delle attrezzature, importo a base d’asta è pari a complessivi € 9.720,00 (esclusa IVA) per complessivi sei anni sommato l’importo del rialzo dell’offerta economica.”

“Questo bando è rivolto principalmente a coloro sono già professionisti del settore e soprattutto hanno canali e competenze tali da poter utilizzare e valorizzare la struttura” specifica il sindaco Nicola Terranova che aggiunge: “il perché della manifestazione d’interesse per la gestione della struttura albergo ha due semplici motivazioni. La prima che riteniamo che ci siano delle potenzialità che solo professionisti del settore possono sfruttare al meglio e, pensando ai vari periodi si possono ospitare cacciatori di fuori regione, appassionati di trekking, appassionati della montagna , si possono creare eventi e con il personale a forza ridotta l’Ente non può assumersi quest’onere. La seconda motivazione è la responsabilità amministrativa nel voler preservare la struttura resa efficiente grazie a finanziamenti pubblici , che solo se utilizzata e curata si può garantire la necessaria ordinaria manutenzione. Oliveto Lucano è piccolo borgo nel cuore del Parco di Gallipoli Cognato e offre un paesaggio meraviglioso ai tanti turisti che vi transitato con una buona dose di tranquillità e si finisce sempre con l’apprezzare anche l’arte culinaria dei nostri territori. Come amministrazione, a chi deciderà di prendere la struttura , sin d’ ora garantiamo la massima disponibilità e supporto mettendo, qualora servano, strutture comunali per convegni e la nuova biblioteca per incontri culturali”.

Il Sindaco

Nicola Terranova