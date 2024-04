Bando per entrare a far parte dell’Orchestra Sinfonica di Matera

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera, Presidente Gianna Racamato e Direzione Artistica di Saverio Vizziello, ha pubblicato il bando per le audizioni dell’Orchestra Sinfonica di Matera per l’attività concertistica 2024. La Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera, riconosciuta dal Ministero della Cultura tra le nuove Istituzioni Concertistiche Orchestrali in Italia è stata costituita dal Comune di Matera, Provincia di Matera, Conservatorio “E. Duni” di Matera e riconosciuta dalla Legge n. 37/2014 della Regione Basilicata.

Come nei precedenti anni selezionerà attraverso audizioni strumentisti di flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba, trombone, strumenti a percussione, violino, viola, violoncello, contrabbasso e timpani. Il bando è visibile su www.orchestrasinfonicamatera.it con scadenza 4 maggio 2024.

Direttori e solisti di chiara fama internazionale sono stati ospiti con grande successo di pubblico e di critica delle programmazioni 2022 e 2023 tra i quali Giovanni Sollima, Francesco D’Orazio, Nicolò Balducci, Francesco Nicolosi, Benedetto Lupo, Michele Nitti, Simon Zhu, Elicia Silverstein, Al Di Meola, Rossella Spinosa, Daniele Agiman, Pablo Varela, Anna Serova , Pietro Mianiti.