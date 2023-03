Bando affitti. Sicet, Sunia e Sai: “Con lo spid e’ una discriminazione”.

Antonio Clemente (Sicet Cisl), Franco Casertano ( Sunia) e Angelo Antonucci ( Sai Cisal) responsabili territoriali dei sindacati degli inquilini non girano intorno a una decisione, (denunciata nei giorni scorsi con una nota sottoscritta anche da Domenico Senzatela dell’ Uniat r regionale) quella adottata unilateralmente dal Comune di Matera, sull’obbligo per i cittadini di potere presentare domanda per i contributi 2021 sui canoni di locazione esclusivamente con modalità telematica. Nessuna consultazione preventiva e nemmeno la possibilità, come indicato nella delibera regionale del 17 febbraio scorso di poter presentare una domanda con modulistica cartacea. Per loro, e non escludono una eventuale impugnazione, il provvedimento adottato dal Comune di Matera dopo tre giorni dalla delibera regionale è

” Discriminatorio,” perchè non pubblicizzato in maniera adeguata e per tempo, che di fatto penalizza quelle fasce deboli che non possono accedere alle modalità telematiche di partecipazione al bando . Antonio Clemente (Sicet Cisl), Franco Casertano ( Sunia) e Angelo Antonucci ( Sai),nel corso della conferenza stampa, hanno ricordato ancora una l’assenza di confronto con l’Amministrazione comunale, già denunciata con il bando del social housing di contrada San Francesco.



” I cittadini – dice Antonio Clemente (Sicet Cisl) e soprattutto quelli che non hanno accesso alle modalità telematiche dei servizi della Pubblica Amministrazione di poter essere informati con le modalità tradizionali e senz’altro più efficaci, che vanno dalla Tv ai manifesti. E anche attraverso l’apporto dei sindacati, che possono dare un prezioso contributo sul piano della concertazione e informazione. Si continua, invece, a dare tante cose come scontate, ignorando volutamente il diritto a essere informati per tempo e in maniera adeguata. Abbiamo inviato una comunicazione all’Amministrazione comunale, ma nella stessa mattinata è venuto fuori il bando e questo conferma una volontà a discriminare e a escludere. Noi andremo avanti, segnalando nelle sedi opportune questa prassi discriminatoria che è diventata prassi anche di questa amministrazione”. Il digitale va bene se il processo di utilizzo delle tecnologie telematiche e con sistemi come spid , carta identità elettronica, posta certificata e via elencando siano patrimonio di tutti e non solo di quanti vivono nel mondo ”stellare” del presunto firmamento della semplificazione. E allora si trovi e si adotti una soluzione, che preveda per le fasce deboli anche l’utilizzo della domanda cartacea.

” C’è un allegato D della delibera della Regione Basilicata- dice Angelo Antonucci del Sai Cisal, che parla chiaro e va rispettato. Il Comune, forse per la fretta di recepire la norma regionale ha tagliato questa opportunità. Altri comuni come Ferrandina si sono presi più tempo ma hanno garantito questa opportunità. Matera solo con modalità telematica individuale rispetto, per esempio, al bonus gas che ha consentito di presentare domanda anche a parenti o amici della persona che oggettivamente non può farlo” S. Serve un atto di buona volontà e disponibilità dell’Amministrazione comunale, troppo schiacciata per specificità politica sulle modalità di comunicazione telematica, che finiscono per essere viste solo da una parte di cittadini.

” Non si può continuare – ha detto Franco Casertano ( Sunia ) con logiche discriminatorie. Il diritto all’informazione è sancito dalla Costituzione. Qualcuno non la conosce o finta di non conoscerla.E questo è una prassi pericolosa che accresce il distacco tra cittadini e Pubblica Amministrazione, che dovrebbe garantire partecipazione e trasparenza”. Attendiamo sviluppi e quella dose di buon senso e competenza che è garanzia di fiducia tra amministrati e amministratori della ”cosa” pubblica…



LA RICHIESTA INASCOLTATA DEI SINDACATI

Al Signor SINDACO

Comune di Matera

Agli Organi di Informazione

Oggetto: richiesta annullamento delle procedure relative al Bando “Fondo Nazionale Locazione” anno 2022.

Le scriventi OO. SS. degli inquilini territoriali di Matera, hanno appreso dagli organi di informazione le modalità che codesto Comune intende adottare per la pubblicazione dei bandi comunali finalizzati all’assegnazione dei contributi statali anno 2022 per il pagamento dei canoni di locazione anno 2021.

Dai comunicati in argomento si legge chiaramente che le domande che i cittadini interessati devono presentare per beneficiare dei contributi de quo devono essere presentate esclusivamente in via digitale con l’attivazione dello SPID personale riferendosi ad un “Decreto Semplificazioni” del 2021. (?)

La suddetta modalità indirizzata verso una presunta semplificazione dei rapporti tra l’amministrato e la pubblica amministrazione, in questo caso riveste una squisita connotazione di “complicazione” attesa la fascia di destinazione dei cittadini , loro malgrado, interessati e quindi non in grado di poter agevolmente seguire tali modalità.

V’è più : nella delibera di Giunta Regionale del 17.02.2023, invero, si leggono espressamente i riferimenti alla modalità della documentazione descritta sotto la voce (All. D) un lapalissiano riferimento al modello cartaceo.

Pertanto le scriventi OO.SS. Invitano e diffidano codesta Amministrazione da Lei rappresentata nel voler proseguire la ut supra modalità così come preannunciata da parte dell’Assessore alle Politiche Sociali Dott.ssa Valeria Piscopiello. In mancanza dell’annullamento richiesto, preannunciamo l’attivazione delle conseguenziali iniziative a tutela dei cittadini di questa città.

Matera, 02.03.2023

SICET SUNIA SAI

Clemente Antonio Dott. Cav. Casertano Franco Antonucci Angelo

UNIAT REGIONALE

DOMENICO SENZATELA



LA NOTA DEL COMUNE

Contributi affitto, assegnati i fondi regionali al Comune di Matera. Nei prossimi giorni la pubblicazione del bando di accesso

Sarà pubblicato nei prossimi giorni, l’Avviso per il bando di accesso ai contributi per l’affitto, appena assegnati anche al Comune di Matera dagli uffici regionali. Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali, Valeria Piscopiello, che invita tutte le famiglie rientranti nelle fasce di reddito come aventi diritto, a prepararsi per inoltrare la domanda, in modalità esclusivamente telematica. “È importante -spiega Piscopiello- dotarsi quanto prima di identità digitale e attivazione Spid personale, perché come da normativa nazionale vigente, sarà l’unico modo per presentare la domanda senza possibilità di delega. Quindi, esorto tutti fin da subito ad attivarsi per aprire la propria posizione Spid, in modo da essere facilitati anche nei tempi”. In base al Decreto Semplificazione, che interviene sul Codice dell’amministrazione digitale, dal 1 ottobre 2021 i servizi al cittadino sono accessibili solo attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la Carta d’identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi.

Matera, 1 marzo 2023