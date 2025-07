“Bandiera Blu 2025”, domani la consegna a Policoro

Domenica 6 luglio, piazza Esperia sul lungomare sinistro di Policoro ospiterà la “Festa della Bandiera Blu”, una celebrazione del prestigioso riconoscimento internazionale che premia le località balneari d’eccellenza per qualità ambientale, sostenibilità e servizi turistici.

L’evento si inserisce all’interno di un percorso virtuoso che vede protagonisti il Comune di Policoro, il Gal Pesca “La cittadella del sapere” e le comunità della costa jonica lucana, uniti da obiettivi condivisi: la valorizzazione del patrimonio ittico e ambientale, la promozione del territorio e l’impiego efficace delle risorse europee del Fondo Feampa (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura). La serata si aprirà alle ore 19:00 con l’arrivo ufficiale della Bandiera Blu e i saluti istituzionali. A seguire, l’iniziativa “Il Gusto del Mare” – Lucania Food Esperienze Team, accompagnerà il pubblico in un itinerario fatto di racconti e ricette della tradizione marinara locale, con l’obiettivo di diffondere consapevolezza sulla ricchezza del mare e la sostenibilità alimentare. Il cooking show dedicato al pescato locale – dal titolo “Healthy Food. Ricette e racconti” – vedrà la partecipazione della chef Giuliana Vitarelli e della nutrizionista Mary Lista, che illustreranno i benefici di una dieta fondata su prodotti ittici freschi e locali. Non mancherà la degustazione di un primo piatto tipico della tradizione ittica jonica e la mostra fotografica digitale “L’alba sullo Jonio” di Roberto Donadio, che arricchirà l’evento con immagini evocative e suggestive del paesaggio costiero. Questa iniziativa rappresenta un modello concreto di cooperazione istituzionale e territoriale, capace di integrare ambiente, cultura, alimentazione e turismo in una visione di sviluppo sostenibile. Policoro, con il supporto strategico del Gal Pesca “La cittadella del sapere” e della Regione Basilicata, si conferma promotore di un nuovo approccio integrato alla governance costiera, in cui le politiche europee, come il Feampa, diventano leva per la crescita, l’educazione ambientale e la valorizzazione delle identità locali.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.