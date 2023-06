Banda dei pneumatici all’opera a Matera

Non è la prima volta che accade. Furti di pneumatici segnalati soprattutto nella zona nord di Matera, con i proprietari che il giorno dopo si ritrovano le vetture sui classici quattro tufi o su cubetti di legno. Ladri in trasferta, che scelgono accuratamente veicoli, pneumatici e relativi cerchi e che operano con una tecnica consolidata. Nella vicina Altamura è una razzia che continua. Danni per gli automobilisti, costretti a comprare un nuovo set di gomme. Prima o poi, e con un pizzico di fortuna, la banda dei pneumatici un errore dovrà pur compierlo…e resterà con le gomme per terra.