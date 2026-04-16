BAMP CINEMA: A MATERA e POTENZA MASTERCLASS DI NANDO IRENE e MARIA CAPPIELLO

Grande partecipazione a Matera per la prima Masterclass di “Bamp Cinema – Un solo frame dall’Adriatico allo Jonio”, la cui V edizione sta coinvolgendo gli studenti di Puglia e Basilicata per l’anno scolastico 2025/2026.

Il progetto, che è stato ideato da Agis Puglia e Basilicata, è organizzato da Anec di Puglia e Basilicata, sostenuto dal Piano Nazionale Cinema per la Scuola MiC-MIM, con il coinvolgimento dell’Accademia del Cinema dei Ragazzi- GET e in partnership con l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) Puglia, l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) Basilicata, e l’Università degli Studi di Bari Dirium, corso di laurea in DAMS.

La Masterclass di Recitazione che si è svolta a Matera, nel Cinema Guerrieri, è stata condotta dall’attore Nando Irene, insieme a Maria Cappiello, titolare della casa di produzione Labò Laboratorio di immagini, ed è stata dedicata agli studenti di ogni ordine e grado interessati ad avvicinarsi al mondo dell’interpretazione, dell’espressione artistica e della comunicazione. L’incontro è stata un’occasione formativa e coinvolgente per offrire un’esperienza educativa unica a contatto con il mondo dello spettacolo. Sono intervenuti anche l’attrice Lia Trivisani, l’attore Antonio Montemurro e il piccolo Giovanni Limite, tutti materani protagonisti in famose serie tv girate a Matera.

Il prossimo appuntamento con Nando Irene e Maria Cappiello è in calendario lunedì 20 aprile, a Potenza, nel Cinema Due Torri (ore 10), dove si svolgerà la seconda Masterclass in Recitazione del progetto Bamp Cinema.

Bio Nando Irene

Materano, ha frequentato il Teatro dei Sassi diretto da Massimo Lanzetta, ha partecipato a diversi cortometraggi per poi approdare in produzioni cine-televisive di rilievo, quali Distretto di polizia, Rex, Il giudice Mastrangelo, La scelta di Laura. Ha recitato anche in numerosi film, tra i quali: Il rabdomante per la regia di Fabrizio Cattani (2007), Un giorno della vita diretto da Giuseppe Papasso (2010), Quando il sole sorgerà di Andrea Manicone (2012), Il ragioniere della mafia di Federico Rizzo (2013), Taranta on the road di Salvatore Allocca (2017), Metti la nonna in freezer di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi (2018), Moschettieri del re – La penultima missione diretto da Giovanni Veronesi (2018), Bentornato Presidente regia di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi (2019), Lucania di Gigi Roccati (2019).

Nel 2017 recita nella fiction Rai Sorella, girata a Matera. Dal 2019 è uno dei personaggi di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, la fiction di successo, in onda su Rai 1, tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, e girata a Matera.

Nel 2024 interpreta Michele, uno dei protagonisti del film tv La luce nella masseria, che ha aperto le celebrazioni per i settant’anni della televisione italiana.