BAMP Cinema 2026, gli studenti raccontano l’Intelligenza Artificiale: premiati i migliori corti di Puglia e Basilicata

Si chiude con entusiasmo e partecipazione la quinta edizione di BAMP Cinema – *Un solo frame dall’Adriatico allo Jonio*, il progetto dedicato alla formazione cinematografica e alla media education che anche quest’anno ha coinvolto studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Puglia e Basilicata attraverso il contest #diventaunBampmaker.

L’iniziativa, ideata da AGIS Puglia e Basilicata e organizzata da ANEC Puglia e Basilicata, è sostenuta dal Piano Nazionale Cinema per la Scuola MiC-MIM e realizzata con il coinvolgimento dell’Accademia del Cinema dei Ragazzi-GET, degli Uffici Scolastici Regionali di Puglia e Basilicata e dell’Università degli Studi di Bari, corso di laurea DAMS. Responsabile scientifico del progetto è Giulio Dilonardo, mentre il coordinamento organizzativo è affidato a Francesca Rossini.

Tema centrale dell’edizione 2025/2026 è stata l’Intelligenza Artificiale, affrontata dagli studenti sia come fenomeno sociale e culturale su cui interrogarsi criticamente, sia come possibile strumento creativo per la produzione audiovisiva. I partecipanti hanno realizzato cortometraggi originali della durata massima di tre minuti utilizzando esclusivamente smartphone, sperimentando così nuove forme di linguaggio cinematografico contemporaneo.

La manifestazione conclusiva è in programma giovedì 21 maggio al Multicinema Galleria di Bari, dove saranno proiettati i lavori finalisti e premiati i vincitori del contest con abbonamenti cinematografici e la pubblicazione dei video sui canali ufficiali del progetto.

A valutare le opere è stata una giuria composta da Angela Bianca Saponari, docente e ricercatrice dell’Università di Bari, Alessandra Pizzileo, dottoranda in Gender Studies, e Chiara Lopriore, dottoranda in Lettere, Lingue e Arti.

Per la Puglia il primo premio è andato alla 4BS del Convitto Cirillo, con la regia di Carlotta Di Gese della 3AC, per un lavoro che affronta il rapporto di “amicizia” tra una ragazza e ChatGPT. La giuria ha premiato soprattutto la qualità del montaggio e la capacità di riflettere sull’IA come possibile sostituto relazionale nelle fragilità adolescenziali.

Secondo posto per le classi 4D e 3B del Liceo Classico “Alfredo Casardi” di Barletta con *Il Dottor GPT*, dedicato all’uso inconsapevole dell’IA in ambito sanitario. Apprezzata la notevole competenza tecnica e l’uso cinematografico del bianco e nero alternato alle scene a colori.

Terzo classificato “Ti Racconto” della 3B Cultura e Spettacolo dell’istituto Liside-Cabrini di Taranto, centrato sul tema della memoria. Il cortometraggio si è distinto per l’uso dell’inquadratura verticale e per la costruzione di un’atmosfera straniante coerente con il racconto.

Per la Basilicata il riconoscimento è andato all’Istituto Comprensivo D’Onofrio Ferrandina, plesso di San Mauro Forte scuola primaria. Il lavoro ha colpito la giuria per la capacità di raccontare un mondo infantile ancora lontano dalla piena integrazione delle tecnologie dell’IA, valorizzando invece una dimensione di “intelligenza collettiva” orientata alla condivisione e al benessere comune.

Le opere selezionate hanno dimostrato una sorprendente maturità espressiva, evidenziando non solo competenze tecniche e narrative, ma anche una riflessione critica sulle trasformazioni sociali e culturali legate all’Intelligenza Artificiale. Un segnale importante di come il cinema scolastico possa diventare spazio di creatività, consapevolezza e innovazione.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.