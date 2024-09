BAMBINI, VELIERI E BALENE – the end?

Non so voi, ma quando mi trovo per via e lungo il margine di un quartiere che mi è impedito alla vista da quei tabelloni pubblicitari – sei metri per quattro – che fanno tanto terra bruciata e sporcizia e abbandono intorno, provo disagio, vuoto allo stomaco, disorientamento.

Ecco, mi son detto quando finalmente ho compreso: questi sono i ‘non luoghi’ e i sintomi che te li fanno smascherare. Una cortina, un fuori contesto, uno sbrego nell’impianto vitale complessivo. Avremmo potuto percepire altrimenti il costeggiare, il porci di fronte e magari non da presso al parco di Lanera, una volta installate le smisurate plastiche del cosiddetto “Parco a tema sulla balena Giuliana”? Avremmo visto un veliero spagnoleggiante di undici metri per tre e un modello in resina della balena di oltre nove metri, a prima difesa impenetrabile di quel che c’è dentro, nel parco e, soprattutto, dell’orizzonte ‘matriciale’ che visivamente ci rende unico corpo con la città religiosa e storica, con l’altipiano murgico e i suoi orizzonti pugliesi lontani?

Sì, probabilmente l’amministrazione municipale avrebbe ricavato nel parchetto una location più adatta per pubblicizzare turisticamente l’allestimento del tardivo e assai acciaccato recupero del cetaceo nel museo locale; anche perché insiste, nei fatti, nel ritenerlo uno ‘spazio vuoto’… : che ci vuoi fare – com’è la storia del ranno e sapone?! Per fortuna tra le massime, simultaneamente, ne affiora un’altra, confortante e incisiva ma intraducibile dal nostro dialetto orale e che presso i latini suonava: Gutta cavat lapidem!

Oggi, si restituisce al parcho il suo equilibrio compositivo e funzionale al relax per tutti; – e torna quell’affaccio sulla cattedrale e da Castelvecchio fino all’altipiano murgico; bello, evocativo, rincuorante per il passante e gli abitanti che discendono dai vialetti; uno spazio assai vissuto, divenuto ‘luogo’ anche grazie alla sensibilità del grande urbanista Marcello Fabbri che l’ha disegnato, ne ha prefigurato la potenza di ‘fare comunità’ ancora oggi! Non c’è soltanto un giochino da difendere: si difende la possibilità di non cadere in un quartiere dormitorio, come purtroppo osserviamo altrove.

Il Quartiere ha parato anche i colpi di chi voleva dividere.

Si sapeva che assieme alla vicenda della ‘balena’ occorreva insistere sulla riqualificazione del parco: verde a terra, nelle siepi e nell’infittimento degli alberi, irrigazione, percorsi, spazio giochi, collegamento funzionale con il verde della contigua scuola per l’infanzia, abbandonato per degrado e pigrizie burocratiche; ma anche un collegamento ‘educativo’, fondato su forme di ‘collaborazione’ tra Municipio, Associazione e Scuola per la gestione degli spazi nella forma di ‘scuola aperta al Quartiere (e al parchetto), analoghe a quelle già funzionanti con la Scuola “Minozzi-Festa”, grazie a ‘patti collaborativi’.Si sapeva di poter contare sui finanziamenti per la riqualificazione dei parchi, quota parte già a bando per Lanera.

Ma s’insiste ancora sulla possibilità di affido a una società di formazione sportiva – per concessione o similare – dell’infrastruttura ferroviaria FAL al momento abbandonata – e chissà per quanto tempo ancora, magari per sempre. Richiesta annosa, questa; cui si risponde in burocratese accidioso: “ma non è nostra competenza!”. Son risposte queste dell’Ente generale di governo del territorio, quale dev’essere un Municipio? Dovrebbe esser sufficiente sollevare la cornetta del telefono … E non occorrono chissà che gran soldi per metterla in uso quell’area: giusto il costo di un grossolano livellamento del pianoro, l’installazione di due porte e della rete di protezione. Poi, col tempo e ulteriori piccole risorse, potranno ricavarsi lì altri spazi per i giochi con la palla.

Questo é il tenore della lettera inviata ieri al Sindaco quando s’è avuta notizia della ‘retromarcia’ sull’installazione delle bolle di plastica che avrebbero oscurato il cielo di Lanera. Tanta buona educazione e savoir faire, ovviamente; ma la medesima determinazione che i ‘lanerini’ (si può dire così?) avevano già mostrato qualche anno fa in difesa dei pini ottuagenari. “Abbiamo insistito, caro Sindaco – tutte le volte che ci è stato possibile – circa l’opportunità di essere ascoltati, assecondando quel dialogo fruttuoso tra abitanti e Amministrazione che – finora purtroppo – non ha trovato alcuna formalizzazione istituzionale e che tanto potrebbe assicurare all’efficacia dell’azione pubblica.”

L’Associazione ha chiesto infine ancora un incontro per valutare – finché si è ancora in tempo – l’entità e la qualità degli interventi che si vanno programmando – dal verde del Parchetto a quello del Quartiere tutto; alle misure di salvaguardia attiva dei nostri ‘beni pubblici’ che comprendano anche il coinvolgimento della cittadinanza del Quartiere, oltre che un’azione più ficcante e ‘pedagogica’ delle forze di polizia (azioni mirate all’educazione civica, anzitutto nella scuola primaria e per le famiglie, indirizzata alla consapevolezza che il patrimonio pubblico è di tutti e va tutelato da parte di ciascuno; alla definizione proprietaria e l’eventuale ‘adozione’ delle cosiddette ‘pertinenze verdi’ degli edifici insistenti, eliminando alla radice l’incombente pericolo di stravolgimento ‘abusivo’ della loro destinazione a ‘verde’ – che ne fa identità urbana, in parcheggio selvaggio e/o la loro cementificazione (un fenomeno che sta crescendo negli anni (e che prosegue anche in queste settimane …) e che la polizia municipale – comunque i ‘controllori’ – non vedono). Ma ai lanerini e alla loro associazione non dispiacerebbe, infine, riprendere la valutazione dell’idea progettuale del parco tematico riguardante la balena Giuliana nel verde del Castello, offerta all’Amministrazione. Quello spazio irrisolto reclama soprattutto una continuità tra verde del Castello e verde del complesso universitario. E entrambi, per elezione, coinvolgono l’interesse della partecipazionattiva del nostro Quartiere!