Balena scoperta 25 anni fa da Lionetti. Ministro Giuli che e chi aspetta?

Il materano Gianfranco Lionetti, appassionato come pochi di storia e ambiente locali, ed ex dipendente del Museo Archeologico ”Domenico Ridola” ha scoperto 25 anni fa, quel 27 dicembre 2000, parte dei resti fossili in un’area golenale della diga di San Giuliano, ma ad oggi non è riuscito ad avere giustizia proprio da quel Ministero per i Beni Culturali che in due occasioni, l’ultima nel 2024, ha annunciato che provvederà alla rettifica in atti e siti web che riportano ”erroneamente” autore, un agricoltore, e data (2006) di quella scoperta. E nella conferenza tenuta all’Hotel San Domenico, introdotta dal collega Pasquale Doria, che ha ricordato quell’evento per essere ritornato su quell’argomento in più occasioni, e con l’intervento dell’avvocato Nunzio Calicchio che sta seguendo- e continuerà a farlo- l’evolversi della vicenda.



A partire dalla nota a firma del direttore generale del Mibact, Massimo Osanna, e del delegato Filippo Demma che, riferendosi alla prima nota ministeriale del 2021, ribadisce :” La documentazione istruttoria agli atti della Soprintendenza sancisce la titolarietà della scoperta a favore del signor Lionetti”. Segue un impegno, è evidenziato, che avrebbe dovuto mettere la parola fine, già un anno fa alla richiesta di verità e giustizia sollecitata da Gianfranco Lionetti.” Si comunica- conclude la nota del Ministero-per quanto di competenza, l’impegno a rettificare tutte le comunicazioni e le informazioni in merito alla data di scoperta in oggetto e al nome dello scopritore, sul sito web e nelle altre sedi di pertinenza ove le suddette appaiono”.



Il 27 dicembre prossimo Gianfranco Lionetti terrà l’ennesima visita guidata nei luoghi dove rinvenne, e su questo non ci piove, quel che era emerso della balena ”Giuliana”. Il ministro Alessandro Giuli farà un regalo per le ”nozze d’argento ” della scoperta o se ne riparlerà a giugno 2026 quando dovrebbe riaprire il Museo ”Domenico Ridola” con quello che custodisce di quel grande cetaceo del Pleistocene? Chissà. Gianfranco Lionetti non demorde e attende che la verità, ormai descritta in servizi e note ufficiali, gli attribuisca quanto gli spetta. Ne parlammo nel 2020 https://giornalemio.it/cultura/la-balena-scoperta-20-anni-fa-lionetti-ricorda-e-riflette/ e in altre occasioni. Il resto è storia d’oggi..



Alcune immagine del passato dall’archivio di Gianfranco Lionetti

