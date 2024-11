Badrya Razem Group, Quartetto d’Archi della Magna Grecia

Nuovo appuntamento della rassegna “I concerti all’ora del tè”, in programma Domenica 17 novembre 2024, alle ore 17.30, nella sede del Museo nazionale, in via Ridola: “Bacharach Songs”, a cura di Badrya Razem Group, accompagnati dal quartetto d’archi della Magna Grecia.

Nato nel 2022, il progetto è interamente dedicato al repertorio di Burt Bacharach, uno dei compositori più prolifici e rappresentativi della musica americana. Il suo inconfondibile stile è un perfetto connubio tra musica colta e popolare, tra sofisticate armonie di matrice jazzistica e melodie easy ed accattivanti proprie della musica pop, il tutto forgiato da una padronanza di scrittura e arrangiamento, derivante dal suo background e dai suoi studi classici.

La band riprende alcuni dei brani più rappresentativi del catalogo di Bacharach, ad un anno dalla scomparsa dell’autore: da quelli storici a capolavori più recenti, legati alla collaborazione con Elvis Costello. Gli arrangiamenti originali del batterista Fabio Accardi, la prorompente forza interpretativa della cantante Badrya Razem e la sintonìa con Nicolò Petrafesa al piano creano una dimensione sonora unica, eclettica, autentica e d’assoluto impatto insieme al Quartetto D’Archi della Magna Grecia.

I “Concerti all’ora del tè” è una nuova iniziativa culturale nata dalla sinergia tra Orchestra della Magna Grecia, Museo Nazionale di Matera e Basilicata Circuito Musicale.

Ingresso, 5 euro.