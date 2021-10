Matera è di tutti, appartiene al mondo, come Roma, Firenze, Parigi ed è giusto che la sua identità venga fuori come merita, a cominciare dai rioni Sassi e dal centro. A ben vedere un presepe naturale, dove l’anima del vicinato e della socialità, sono nella identità e nella storia di quei luoghi. Altro che anonime, fredde e alienanti rappresentazioni virtuali, digitali o in ”3D” per accontentare, chissà, l’ennesima assegnazione sotto soglia che non sarebbe affatto un ”benvenuti” a Matera. E allora puntiamo tutto sul presepe, quello vivente, che attendiamo ritorni dopo il periodo di confinamento domiciliare da pandemia di virus a corona, e con una installazione degna di tal nome in piazza Vittorio Veneto.



Per averne un’idea, lo diciamo agli smemorati e a quanti vivono tra gli anglicismi di Santa Klaus, Merry Christmas dimenticando la lingua italiana, basta recarsi in cattedrale per ammirare il presepe scultoreo di Altobello Persio o la fornitissima bottega dell’Emporio Morelli in via delle Beccherie. L’albero, lo si faccia pure, ma non appartiene alla nostra storia. Tutto questo nella ”letterina a Babbo Natale” di Antonio Serravezza, che vedremo volentieri volentieri alla guida di una slitta a dispensar doni e dolciumi, e nei panni del ”verificatore” delle piccole ma necessarie cose da migliorare. Ma serve cambiare musica. Il repertorio natalizio ha solo l’imbarazzo della scelta.



LA LETTERINA AUTUNNALE

Caro Babbo Natale,

è passato un altro anno e molti giovani materani continuano a lasciare questa terra, molti commercianti hanno chiuso la propria attività, gli imprenditori sono sempre più rari e gli artigiani a stento arrivano a fine mese. Vorrei chiederti molte cose ma so che molte cose devono essere meritate, per questo per il 25 dicembre vorrei chiederti un po’ più di orgoglio materano, vorrei che questa amministrazione distante dai cittadini, si immergesse nei problemi reali di questa città a partire dalle strade, che abbandonate al logorio del tempo, rappresentano lo specchio della nostra città. Enormi crateri e assenza di manutenzione ne rendono impraticabili molti tratti, specialmente nelle periferie. Vorrei che lo sport fosse considerato come una attività fondamentale per la crescita culturale e salutare dei nostri giovani e bambini e per questo vorrei più campi nelle diverse zone della città.

Caro Babbo Natale vorrei che i nostri concittadini potessero trascorrere la propria quotidianità in piena sicurezza, vorrei che le scuole e gli asili fossero sempre agibili, con i riscaldamenti funzionanti e i livelli igienico sanitari fossero rispettati sempre e non solo in alcuni periodi, vorrei molte altre cose, ad esempio vorrei che tu facessi rivivere la fontana realizzata tra via XX Settembre e via Annunziatella, mai funzionante e che noi cittadini vorremmo fosse rasa al suolo e sostituirla con una fontana degna della nostra bella città.



Vorrei infine che la classe politica che ci rappresenta sia consapevole dell’onere ed onore che ha. Vedi Babbo Natale molte volte, noi cittadini, ci rivolgiamo al primo cittadino lamentando le carenze di cui ti ho illustrato ma siamo consapevoli che la maggior parte di esse sono determinati da un’intera amministrazione dormiente, vorrei che per questo anno potessimo ascoltare in consiglio comunale, la voce della maggior parte dei consiglieri eletti, forse a molti non è stato comunicato che hanno diritto alla parola. Vorrei tanto che l’opposizione si svegliasse dal torpore che la contraddistingue, eccetto pochi casi.

Vorrei che i Materani non si affidassero più a falsi profeti, ma che difendessero la propria identità e ricordassero che la politica è sempre lo specchio della società.

Matera non è di uno schieramento politico ma è di chi la ama, di certo non è di chi preferisce buttare la spazzatura nelle strade di campagna contribuendo alla creazione di discariche a cielo aperto come in molte contrade periferiche. Non so se le mie richieste sono troppe, in fin dei conti non ti chiedo nulla di particolare ma qualcosa di diverso. Aspetto insieme a tutti i miei concittadini materani i nostri regali facendo gli auguri a tutti i Materani e al nostro Sindaco.

P.S. Ah Babbo Natale stavo per dimenticare, vorrei che tu convincessi i nostri concittadini a non ascoltare che dice che il presepe offende le culture altrui, il presepe è la nostra storia e la nostra tradizione ed è giusto difenderla sempre. A tal proposito ci aspettiamo in Piazza Vittorio Veneto un grande presepe al posto dell’albero di Natale. Grazie!