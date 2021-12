Nella casetta della solidarietà aperta dalla Pro Loco Matera, al Christmas Village in piazza Vittorio Veneto, abbiamo incontrato più di un simpaticone dal sorriso contagioso che, a nome di ragazzi e ragazze dell’Associazione persone down, ha chiesto di scrivere una letterina a Babbo Natale…E lo abbiamo fatto volentieri, augurando pace, prosperità e, naturalmente, salute per i nostri cari. Il dono migliore, legato a solidarietà e sorriso, che erano tra i manufatti di argilla e i colori che l’Associazione ha presentato a cittadini e turisti. Quelle “meritorie” attività che svolgono i loro ragazzi anche inseriti nella cooperativa OltrelArte. Foto ricordo e Buon Natale d’obbligo pensando alle tante cose positive che si potranno fare nel 2022. Un pensiero a un anno che porta con sè tre numeri ”2”, come la festa del 2 luglio, in onore della Patrona di Matera, Maria Santissima della Bruna . Un appuntamento che attendiamo in tanti, auspicando che quest’anno finalmente si possa svolgere nel pieno della tradizione, con la processione serale e il carro trionfale di cartapesta. Chissà. Ci pensa anche il giovane maestro cartapestaio Eustachio ” Uccio” Santochirico , che ha incrociato lo sguardo con un Babbo Natale della casetta di legno, bravo nella manualità artigiana. Uno sguardo, un auspicio, una richiesta , quasi una letterina consegnata dai materani a quell’anziano dalla barba bianca che porta il nome di Nicola, Nicholaus e Niccolò…

Auguri!