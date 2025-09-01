Azione, rimpallo e reazione su fondi per bambini disabili a Matera. Ed ora?

Azione Matera il 29 agosto lancia il sasso nello stagno e denuncia: “Con l’avvio del nuovo anno scolastico resta irrisolta a Matera la questione dell’assistenza scolastica agli alunni diversamente abili. Nonostante l’impegno degli uffici comunali, la situazione non ha registrato alcun miglioramento: le risorse continuano a mancare e le ore di servizio, già ridotte nei mesi scorsi, non potranno essere incrementate“. Il 31 agosto, il Sindaco Antonio Nicoletti in persona non solo replica (nonostante scriva “Non rispondo a provocazioni, men che meno politiche”) giustificandosi con un:“su un tema così sensibile non posso evitare di intervenire”. E lo fa con un classico. Rimpalla la responsabilità della scarsità di fondi a carico del suo predecessore, Domenico Bennardi, e scrive “ In merito alle critiche di Azione, visto che due consiglieri su tre erano già in Consiglio ai tempi dell’amministrazione Bennardi, i casi sono due: o costoro sono distratti rispetto all’attività svolta ad oggi da sindaco e giunta, oppure scelgono di utilizzare i media per aprire polemiche strumentali e mal poste, per di più su un tema così delicato. Ci sarebbe da chiedere a cosa pensavano quando la giunta Bennardi ha operato i tagli al servizio che in questi giorni noi stiamo cercando di ripristinare.” Ed ecco oggi giungere la reazione del M5S di Matera in cui si afferma con nettezza “Quando il sindaco nel suo comunicato parla di “tagli operati al servizio dalla Giunta Bennardi” sostiene il falso.” Siamo al classico gioco di sponda sulle responsabilità di una materia molto delicata e sulle cui problematicità oggettive, magari non era il caso di giungere -come al solito- a ridosso dell’inizio delle attività scolastiche. A voi le tre note, a partire dalla più recente.

Il Gruppo Territoriale del M5S Matera: ASSISTENZA BAMBINI DISABILI: FACCIAMO CHIAREZZA SULLE ERRATE AFFERMAZIONI DEL SINDACO

“Il sindaco Nicoletti, evidentemente distratto dalle trattative politiche in corso per trovare una maggioranza, diffonde notizie errate sulla polemica creata ad arte da Azione, riguardo l’assistenza ai ragazzi disabili nelle scuole. Quando il sindaco nel suo comunicato parla di “tagli operati al servizio dalla Giunta Bennardi” sostiene il falso. Nessun taglio è stato fatto dalla precedente amministrazione, la quale ha confermato le medesime somme anche per il 2024. Evidentemente l’attuale sindaco ignora che a causa del rinnovo dei contratti con i dipendenti, avvenuto nel 2024, il contributo del Comune di Matera non è più sufficiente per garantire le ore previste inizialmente. E’ assolutamente inaccettabile e penoso che si continui ancora ad attribuire la colpa all’amministrazione Bennardi, da parte del Sindaco e, soprattutto, dai Consiglieri di Azione che dichiarano di essere a conoscenza della situazione sin da settembre 2024; ci viene da chiedere allora, considerato che in campagna elettorale si è sempre dichiarata la prontezza e la capacità di azione con lo slogan “ lo sappiamo fare”, perchè non si è presentato un emendamento alla variazione di bilancio il 30 luglio? Sembrerebbe che i consiglieri di Azione ignorino che queste siano competenze della Scuola, quindi dell’ufficio scolastico regionale e non del Comune. Probabilmente anche il partito di Azione, dilaniato dai conflitti interni come dimostrano le dichiarazioni dell’ormai ex segretario regionale Pessolano, ha perso lucidità anche in ambito comunale. Ancora una volta si continua a fare propaganda elettorale di basso livello piena di disinformazione e notizie fuorvianti. Sono passati quasi 100 giorni e ancora non è stato nominato un Presidente del Consiglio, non sono state convocate le commissioni consiliari, c’è una Giunta ancora incompleta che delibera su progetti importanti senza nessun tipo di confronto con i consiglieri comunali. La città non merita questo pantano politico, occorrono risposte e decisioni chiare piuttosto che accuse infondate.”

Assistenza scolastica ai bambini con esigenze speciali a Matera, la replica ai Consiglieri comunali Violetto, Lapolla e Suriano (Azione) del Sindaco Antonio Nicoletti (31-8-2025).

“Registriamo le critiche dei consiglieri comunali di Azione sull’impegno di questa amministrazione nel rispondere alle esigenze dei più fragili, con particolare riferimento all’assistenza scolastica ai bambini con esigenze speciali.

Non rispondo a provocazioni, men che meno politiche, ma su un tema così sensibile non posso evitare di intervenire.

In merito alle critiche di Azione, visto che due consiglieri su tre erano già in Consiglio ai tempi dell’amministrazione Bennardi, i casi sono due: o costoro sono distratti rispetto all’attività svolta ad oggi da sindaco e giunta, oppure scelgono di utilizzare i media per aprire polemiche strumentali e mal poste, per di più su un tema così delicato.

Ci sarebbe da chiedere a cosa pensavano quando la giunta Bennardi ha operato i tagli al servizio che in questi giorni noi stiamo cercando di ripristinare.

Come sto ripetendo da tempo, la strada non è quella degli slogan, delle promesse o degli attacchi politici, ma quella dell’impegno a trovare le soluzioni ai problemi dei cittadini.

In merito ai servizi del welfare, al nostro insediamento abbiamo ereditato una situazione purtroppo compromessa a causa di passate scelte amministrative e di bilancio che avevano determinato un taglio del servizio di assistenza scolastica agli alunni con disabilità. Nonostante un bilancio 2025 già in essere e i contratti di servizio già avviati con un dimensionamento insufficiente rispetto alla domanda, fin dal primo giorno con l’assessore Braia e con il supporto degli Uffici ci siamo attivati per affrontare il problema.

Questa settimana si è svolto l’incontro tra una parte della giunta e i dirigenti scolastici, in cui sono state messe sul tavolo le diverse (tante) criticità che riguardano servizi, strutture, personale … non tutto di competenza comunale ma su cui il Comune ha necessità di ricevere e fornire garanzie in un clima di reciproca collaborazione.

Oggi con un quadro più completo stiamo trovando soluzioni non semplici ma praticabili, nel rispetto dei vincoli di legge e sempre avendo chiare le esigenze dei nostri ragazzi e delle famiglie. Il prossimo martedì 2 settembre si terrà un secondo incontro per condividere le soluzioni amministrative e organizzative individuate, che necessiteranno dell’impegno di tutti, ciascuno per la propria parte.

L’appello che rivolgo indistintamente, in particolare alle forze politiche presenti in Consiglio, è quello di non alzare i toni e di lavorare senza strumentalizzare temi così seri, nell’interesse dei nostri studenti e delle loro famiglie. È a loro che dobbiamo il massimo rispetto; è a loro che dobbiamo rispondere, con i fatti.”

Consiglieri Comunali di Azione Angelo Lapolla, Adriana Violetto e Roberto Suriano: nuovo anno scolastico ma irrisolta a Matera questione dell’assistenza scolastica agli alunni diversamente abili. (29-8-2025)”

“Con l’avvio del nuovo anno scolastico resta irrisolta a Matera la questione dell’assistenza scolastica agli alunni diversamente abili. Nonostante l’impegno degli uffici comunali, la situazione non ha registrato alcun miglioramento: le risorse continuano a mancare e le ore di servizio, già ridotte nei mesi scorsi, non potranno essere incrementate. Questa condizione rischia di compromettere il diritto all’inclusione e alla piena partecipazione alla vita scolastica di tanti ragazzi e ragazze che necessitano di un supporto specialistico quotidiano. Le famiglie sono ancora una volta lasciate nell’incertezza, senza alcuna garanzia sul futuro immediato. L’amministrazione comunale e l’assessore competente della giunta Bennardi avevano promesso di reperire nuove coperture economiche, ma a oggi la nuova Amministrazione in carica non ha prodotto alcun atto concreto. Si continua a parlare senza assumere decisioni, mentre settembre è arrivato e le scuole aprono i battenti.” Per Azione Matera, questa inerzia è inaccettabile: “L’assistenza scolastica agli alunni diversamente abili non è un costo da tagliare, ma un investimento in civiltà e uguaglianza. La politica ha il dovere di garantire diritti fondamentali e non può permettersi di lasciare indietro i più fragili. Chiediamo all’amministrazione comunale di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità. Basta con gli annunci: è tempo di agire subito, trovando le risorse necessarie per restituire dignità alle famiglie e agli studenti”.