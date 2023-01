Azione antibracconaggio sul litorale di Sibari (Cs)

La Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro nelle settimane scorse ha effettuato una operazione durante la quale ha individuato 5 persone che in capanni realizzati abusivamente sull’arenile di Sibari, li usavano per praticare caccia illegale. “Un lungo tratto di arenile sul litorale di Sibari, nei pressi della Foce del Fiume Crati, “espropriato” ogni anno, da ottobre a gennaio, da gruppi di cacciatori che l’avevano trasformato in un luogo esclusivo per battute di caccia abusiva agli anatidi. –scrivono in un comunicato soddisfatte le associazioni ambientaliste – Sulla spiaggia, situata nel Comune di Cassano allo Jonio, questi gruppi raggiungevano i luoghi di caccia percorrendo illecitamente l’arenile con veicoli fuoristrada e scavavano nella sabbia profonde buche nelle quali calavano strutture rigide in ferro o legno coperte da foglie di palma, dalle quali sparavano agli uccelli acquatici comodamente seduti e, per giunta, utilizzando richiami elettroacustici vietati dalla legge. Questa l’incredibile situazione di illegalità e di esproprio di un bene pubblico contro le quali si sono battute per anni le associazioni CABS e Gruppo Adorno, effettuando segnalazioni a tutte le Autorità competenti, Procura della Repubblica di Castrovillari compresa. Per questo le due associazioni plaudono al brillante intervento posto in essere nei giorni scorsi dalla Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro che ha individuato 5 persone che occupavano i capanni abusivi, denunciandoli per occupazione abusiva di area appartenente al demanio marittimo (art. 1161 Codice della Navigazione) nonché attività di modifica dello stato dei luoghi in area protetta e vincolata in assenza delle prescritte autorizzazioni. Le associazioni si augurano che l’importantissimo intervento della Capitaneria ponga fine definitivamente alla sconcertante situazione di illegalità, perpetuata da soggetti residenti e da altri provenienti da fuori regione, restituendo la spiaggia alla libera fruizione di tutti i cittadini senza che corrano il rischio di essere impallinati (come purtroppo accade con sempre maggiore frequenza nelle zone di caccia) e così salvaguardando la fauna selvatica, anche protetta, che tenta di rifugiarsi nelle aree retrodunali e invece trova ad attenderla i fucili dei cacciatori.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.