Aziende della Valbasento senz’acqua. Confapi e Mega(Cgil) sollecitano interventi Prefetto e della Regione.

Siamo al paradosso. Con una Basilicata che sulla carta dovrebbe poter contare su una certa abbondanza di acqua per i vari usi, ma la cui gestione è di Acqua Sud spa, che finora non ha portato ad alcun ritorno positivo per la nostra regione, che sconta i ritardi di sempre sull’ammodernamento ed efficienza della rete. Sprechi, ma anche razionalizzazione degli usi. Il risultato è che le pezze sono saltate e i disagi aumentano nel mondo agricolo, nei centri grandi e piccoli e ora anche nell’area industriale della Valbasento Sia Confapi che la Cgil sollecitano interventi decisivi dalla Regione ed evidenziano i ritardi con il quale non si è affrontato il problema…Se si fosse investito con i progetti del Pnrr. Ma serve un incontro soprattutto a livello, con una richiesta avanzata al Prefetto di Matera per individuare possibili soluzioni. Basterà? La Regione dovrà fare la sua parte e con un occhio a un problema che la Basilicata non ha affrontato mai a dovere. La quota di acqua per usi industriali è una parte minima di quella per usi irrigui. In Puglla l’ex Ilva, per esempio, ha una fornitura contingentata. Ritorniamo alla carenza di cultura di impresa…



Mancanza d’acqua in Valbasento

Aziende industriali a rischio e investimenti bloccat

Non è solo l’agricoltura a soffrire della carenza d’acqua in Basilicata; anche l’industria rischia di fermarsi completamente. Il Presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo, denuncia la situazione di estrema difficoltà che vivono le aziende della Valbasento con le frequenti interruzioni sia di acqua industriale che di acqua potabile.

Pur non sottovalutando i problemi igienico/sanitari nel caso di aziende con centinaia di dipendenti, la preoccupazione maggiore riguarda la mancanza d’acqua industriale per quelle imprese che ne fanno largo uso. Il Presidente De Salvo avverte che ciò sta causando richieste di cassa integrazione per fermo aziendale e, in qualche caso, sta mettendo a rischio gli investimenti imprenditoriali programmati.



Ben vengano i nuovi interventi di adeguamento della diga del Camastra, ma urgono soluzioni immediate per assicurare la continuità produttiva alla Valbasento e, nel medio e lungo periodo, interventi strutturali che possano risolvere definitivamente l’ormai annosa questione.

Nel 2022 la Regione convocò un tavolo sulla crisi idrica dell’area industriale della Valbasento, in cui furono esposte anche soluzioni di rapida realizzazione. In particolare, il Consorzio di Bonifica propose la costruzione di un collegamento stabile tra l’area industriale di Pisticci scalo e la condotta del Consorzio di Bonifica, lavori realizzati a tempo di record. Che cosa è successo da allora?



Quest’anno, oltre al collegamento con la condotta del Consorzio di Bonifica, quest’ultimo ha anche allestito una postazione emergenziale che attinge direttamente dal Basento, postazione che tuttavia il Comune di Pisticci ha messo in discussione attraverso un’ordinanza sindacale del 2011 che ritiene ancora operante.



Per questo motivo, pur apprezzando gli sforzi dei Dipartimenti Ambiente e Infrastrutture della Regione, il Presidente De Salvo ha chiesto al Prefetto Favilli la disponibilità a convocare una riunione urgente, coinvolgendo anche i Comuni della Valbasento.

Il Presidente di Confapi Matera, infine, chiede soluzioni immediate per superare l’attuale situazione di crisi ma anche che gli enti preposti, Regione e Consorzio industriale in primis, individuino e realizzino un’infrastruttura che possa risolvere definitivamente il problema di approvvigionamento favorendo anche nuovi investimenti.

Era forse opportuno candidare progetti sul PNRR per risolvere in maniera strutturale il problema, così come fatto nella vicina Puglia?



l’iNTERVENTO DEL SEGRETARIO DELLA CGIL FERNANDO MEGA

Crisi idrica Valbasento

Mega (Cgil Basilicata): “A rischio la produttività del sito in modo irreversibile. Dare risposte immediate a tutela dell’occupazione”

“La perdurante situazione di assenza di acqua nell’area industriale della Valbasento rischia di compromettere in modo irreversibile la produttività del sito. A fronte della grave crisi del settore industriale in Basilicata a causa del forte calo dell’automotive, non possiamo assistere inermi all’abbandono anche di questa importante e strategica area industriale da parte dei grossi player, non dopo gli innumerevoli sforzi che ci sono voluti e gli anni necessari affinché l’area fosse reindustrializzata”. È l’allarme lanciato dal segretario generale della Cgil Basilicata Fernando Mega. “Non possiamo assistere nel giro di pochi giorni all’annuncio trionfale della nascita di una nuova attività produttiva e subito dopo subire le minacce di un possibile abbandono se l’emergenza idrica non dovesse trovare una soluzione immediata. In questo scenario il silenzio delle istituzioni è sconcertante. La giunta regionale della Basilicata – conclude Mega – dia risposte immediate prima che sia troppo tardi. Sono in gioco migliaia di posti di lavoro”.

Matera, 23 luglio 2025