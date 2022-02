Un servizio utile,prezioso, finora poco conosciuto, che puo’ contribuire a ridurre le distanze tra cittadini e pubblica amministrazione, come la Giustizia. E’ lo sportello del cittadino, allocato al primo piano del Palazzo Giustizia, in via Aldo Moro a Matera e operativo il martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 . Puo’ essere contattabile anche per posta elettronica all’indirizzo degli ordini e avvocati della provincia di Matera: info@ordineavvocatimatera.it. Le norme per le modalità di accesso allo sportello fanno riferimento al “regolamento n.2 /2013″ del Consiglio nazionale forense e recepito dall’Ordine degli avvocati e procurati della provincia di Matera. Lo sportello, in sintesi,come riportato all’articolo 1 del Regolamento ha ‘il compito di fornire un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e l’accesso alla giustizia, con esclusione di ogni attività di consulenza. E’ altresì vietata l’informazione dei giudizi pendenti”. Un campo di informazione preciso ma utile per informarsi e orientarsi nei percorsi di fruizione delle giustizia e nei settori di cui il cittadino ha bisogno: dalla crisi di impresa al sovraindebitamento alla famiglia . Lo sportello è presieduto dall’avvocato Maria Morelli, coadiuvata dai colleghi Antonietta Ierinò e Roberto Cataldo. Il servizio è gratuito. Informarsi, orientarsi, è il primo passo per ottenere giustizia parlando con le professionalità che, tutti i giorni, sono impegnati in un settore importante della vita del Paese. Un contatto che contribuisce a evitare di fare errori, come spesso accade con il ”fai da te” nel dispersivo e a volte contraddittorio ”mare magnum” del web. Pensateci e Passaparola…