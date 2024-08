Avvocati penalisti ”ristretti” ad agosto nella Casa circondariale di Matera

Per professione gli avvocati della Camera Penale frequentano le case circondariale periodicamente e conosco bene quali siano le condizioni di vita, dei loro assistiti e del personale che lavora e gestisce quella struttura. La visita da ”ristretti” ad agosto insieme a rappresentanti istituzionali è una conferma dell’attenzione a una emergenza nazionale, che si ripete ogni anno, che richiede volontà e scelte precise e con una programmazione credibile, a breve, a medio e a lungo termine. Servono risorse (organici, finanziarie), strutture , programmi di recupero che restituiscano dignità alle persone in stato di detenzione e a quanti ci lavorano. Sta alla buona politica, alle istituzioni affrontare e risolvere le problematiche annotate e approfondite durante la visita.



“RISTRETTI in AGOSTO” Camera Penale di Matera 30 Agosto 2024

La Camera Penale di Matera aderendo all’iniziativa promossa dall’ Osservatorio Carcere dell’UCPI con la referente regionale dell’Osservatorio Carcere, avv. Anna Maria Buccico, il presidente della Camera Penale di Matera avv. Edgardo D’Orsi, il segretario avv. Raffaella Postiglione, con una delegazione di avvocati della Camera penale locale, avv. Assunta Gallotta, avv. Teresa Tralli, avv. Giuseppe Rago e avv. Rostella Verri, con la presenza dell’assessore alla Sanità dott. Cosimo LATRONICO e del commissario ASM di Matera dott. Maurizio Friolo si è recata presso la Casa Circondariale di Matera per verificare le condizioni di vita delle persone detenute allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla grave situazione delle carceri determinata dal sovraffollamento e dalla carenza di personale preposto.

La visita è stata possibile grazie alla disponibilità della direttrice dott.ssa Rosa Musicco, del comandante Giacomo Prudentino e del dott. Michele Campanaro che ci hanno illustrato le difficoltà che quotidianamente si trovano a dover affrontare.