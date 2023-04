Avviso agli utenti. Soppressa linea bus cava del Sole Parco rupestre

Avevamo trattato l’argomento in altro servizio,https://giornalemio.it/cronaca/matera-nuove-regole-per-laccesso-a-murgia-timone-nei-ponti-festivi/, e in proposito l’azienda di trasporto urbano Miccolis- con un Avviso agli Utenti- fa anche sapere che è stata soppressa la linea di collegamento tra la Cava de Sole e il Parco rupestre. A Pasqua e Pasquetta, in particolare, utilizzate i mezzi pubblici. Auguri.



L’Amministrazione Comunale di Matera, d’intesa con l’Ente Parco della Murgia Materana, competente e titolare quest’ultimo della regolamentazione degli accessi nel tratto di strada compreso fra Jazzo Gattini e il Piazzale Belvedere, ha ritenuto necessario emanare un provvedimento per la disciplina della circolazione e della sosta in località Murgia Timone al fine di gestire i flussi turistici previsti in occasione delle prossime festività pasquali e dei week end successivi fino al 1° maggio, consentendo, con apposita Ordinanza dirigenziale – n. 153/2023 del 7 aprile 2023 – e su indicazione dello stesso Ente Parco che ha assunto un particolare Piano della Mobilità, il transito e l’accesso al Piazzale Belvedere esclusivamente alle autovetture NCC , ai Taxi ed ai bus turistici scoperti con lunghezza inferiore agli 8 mt

muniti delle necessarie autorizzazioni.

Pertanto, si avvisa la Gentile Clientela che, allo stato, non sarà ripristinata la Linea Speciale Cava del Sole – Parco delle Chiese Rupestri (Belvedere) che rimane, di fatto, soppressa

(contestualmente sono state rimosse in data odierna le paline di fermata interessate lungo l’intero percorso) e che, pertanto, il ns. Ufficio Relazioni con il Pubblico non potrà fornire informazioni sulla mobilità del Parco della Murgia.

Matera, 8 aprile 2023 LA DIREZIONE