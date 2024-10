Avviato cantiere lavori riqualificazione rione Piccianello

Con la recinzione delle aree contigue all’asilo di via Emilia è stato avviato il cantiere per i lavori di riqualificazione della viabilità nel rione Piccianello (Via Umbria, via Cererie e aree limitrofe), disposti dall’Amministrazione comunale di Matera. L’intervento,seguito dal settore Opere Pubbliche del Comune , rientra nel programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. L’importo dei lavori,come riporta il cartello di cantiere installato nei giorni scorsi, è di 850.000 euro. La durata è di 150 giorni. Accesso interdetto al transito e alla sosta dei veicoli. L’accesso all’asilo è consentito a piedi dai versanti del quartiere e da via Cererie. Un dato positivo. Cantieri e lavori pubblici continuano nonostante la conclusione anticipata della consiliatura e l’insediamento del commissario prefettizio Raffaele Ruggiero e dei subcommissari Mariarita Iaculli e Luciana Gai. A conferma di voler portare avanti, con la struttura comunale, il lavoro avviato. Proseguono infatti i lavori di completamento alla fabbrica del carro trionfale e si è in attesa che partano altri lavori che riguardano il quartiere: la riqualificazione di piazza Guglielmo Marconi a ridosso dell’omonimo edificio scolastico delle elementari e quello di più ampia portata cittadina e sportiva del Parco del Campo, che interessa l’area dello stadio ” XXI Settembre-Franco Salerno”.