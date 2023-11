Avviati i lavori di conolidamento della strada provinciale 94 Molino di Grassano

La Provincia di Matera, nell’ottica di una maggiore sicurezza e fruibilità delle infrastrutture, comunica che “Da qualche giorno sono infatti partiti i lavori di consolidamento della strada provinciale 94 Molino di Grassano. L’intervento, finanziato con 400mila euro rivenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-20 – Patto per lo Sviluppo della Basilicata, consisteranno nella realizzazione di trincee drenanti per la regimentazione delle acque e di una palificazione utile a consolidare il versante interessato da uno smottamento.” Per il presidente Piero Marrese “l’intervento conferma la nostra attenzione alla viabilità provinciale a fronte delle ormai croniche carenze di fondi e personale. A conferma, per rimanere nella zona di Grassano, ricordo il completamento dei lavori al km 23 sulla SP8 nonché il doppio intervento in corso sulla SP 1.

E’ importante sottolineare ancora una volta l’importante ruolo dell’ufficio tecnico della Provincia di Matera, al quale va il mio ringraziamento, così come rivolgo un grazie al consigliere provinciale delegato alla viabilità per la collina materana, Francesco Mancini, e al sindaco di Grassano, Filippo Luberto, per la collaborazione prestata”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.