Avis matera presenta il calendario 2023

Mercoledì 28 dicembre alle ore 17,00 presso Basilicata Open Space APT, ex Mediateca provinciale, sarà presentato il calendario 2023, dell’Avis comunale di Matera quest’anno realizzato con opere di scultori materani.

Le opere degli artisti Franco Di Pede, Antonio Paradiso, Donato Rizzi, Margherita Serra, saranno illustrate alla presenza dell’architetto Lorenzo Rota e della professoressa Maristella Trombetta.

L’Avis comunale di Matera ringrazia il fotografo professionista Antonello Di Gennaro e la tipografia Antezza per aver sapientemente collaborato alla realizzazione del calendario e alla resa grafica delle opere.

Gli scultori del nostro territorio, riconosciuti a livello nazionale e internazionale, accompagneranno i donatori e tutti gli amici avisini durante il 2023.

Il direttivo e i soci augurano un anno all’insegna della solidarietà per la tutela della salute di tutti, credendo fermamente che un gesto semplice e concreto può salvare la vita e arricchisce chi lo compie.

Il 28 dicembre rappresenta un nuovo slancio verso prospettive di crescita per il mondo Avis e, in particolare, per la comunale di Matera che nel 2022 ha compiuto il suo 40° anno di impegno sul territorio.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.