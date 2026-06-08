AVIS Basilicata e Bus Miccolis insieme per la Giornata Mondiale del Donatore: a Potenza e Matera la speranza viaggia sui bus

“Il trasporto pubblico si trasforma in un veicolo di solidarietà, partecipazione e cittadinanza attiva. Nasce in Basilicata la nuova campagna di sensibilizzazione itinerante, della durata di 30 giorni, dedicata alla donazione di sangue e plasma, promossa da AVIS Regionale Basilicata in collaborazione con Bus Miccolis SpA Società Benefit, in vista della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue il prossimo 14 giugno 2026.” Lo si apprende da una nota in cui si specifica che “L’iniziativa si inserisce nel calendario internazionale di appuntamenti dedicati alla promozione della cultura del dono e al ringraziamento dei donatori periodici. Per l’occasione, due autobus di linea, uno operativo a Potenza e uno a Matera, saranno brandizzati nella parte posteriore con il claim della campagna: “Fai viaggiare la speranza, dona sangue e plasma”. Parallelamente, all’interno di oltre 70 mezzi in circolazione tra i due capoluoghi lucani, sarà affissa una locandina informativa. I mezzi attraverseranno le città trasformandosi in veri e propri manifesti itineranti, con l’obiettivo di portare il tema della donazione nella quotidianità delle persone e stimolare una maggiore consapevolezza civica su un gesto semplice, ma fondamentale per salvare vite umane. L’iniziativa punta inoltre a richiamare l’attenzione sull’importanza strategica della donazione di plasma, componente essenziale per la produzione di farmaci plasmaderivati utilizzati in numerose terapie salvavita, cruciale per garantire l’autosufficienza del sistema sanitario nazionale. Con questa campagna, AVIS Basilicata e Gruppo Miccolis rafforzano un’alleanza che mette al centro il valore e l’impegno sociale della mobilità e della comunicazione pubblica, dimostrando come la sinergia tra terzo settore e imprese responsabili possa generare un impatto positivo sul territorio. Perché, da oggi, ogni viaggio può diventare un gesto di speranza.”

“Il bus cambia ancora una volta pelle: da semplice mezzo di trasporto urbano ed extraurbano diventa uno spazio di informazione civica, di sensibilizzazione e di dialogo con la comunità“, dichiara Aurelia Miccolis, direttore generale di Bus Miccolis. “Vogliamo che il messaggio della donazione entri nella vita quotidiana dei cittadini, intercettando persone, famiglie e giovani nei loro spostamenti giornalieri e contribuendo a costruire una cultura diffusa della solidarietà“. A sottolineare il valore simbolico e sociale dell’operazione è Elena Nolè, Presidente di AVIS Regionale Basilicata: “Questa collaborazione con il Gruppo Miccolis rappresenta un modo straordinario per rompere gli schemi tradizionali della comunicazione sociale. Portare il messaggio della donazione sui bus di Potenza e Matera significa farlo muovere insieme alla nostra comunità, entrando nella quotidianità di studenti, lavoratori e famiglie», e aggiunge: “in vista della Giornata Mondiale del Donatore, vogliamo ricordare che il sangue, e in particolare il plasma, sono risorse strategiche per la nostra sanità. Ringrazio di cuore chi salirà a bordo di questa iniziativa, trasformando la mobilità urbana in un viaggio di solidarietà e speranza”.