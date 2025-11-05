Avigliano festeggia i 100 anni di Nonna Margherita

“Avigliano celebra un traguardo speciale: la signora Margherita oggi compie 100 anni, circondata dall’affetto dei suoi familiari e dell’intera comunità.” E’ quanto si legge in una nota in cui si ricorda che “Nata il 5 novembre 1925, Nonna Margherita ha attraversato un secolo di storia con forza, dignità e coraggio, affrontando le molte prove che la vita le ha posto davanti. Sposata nel 1947 con Vincenzo, Margherita è madre di tre figli Giuseppe, Andrea e Vita Crescenza – due dei quali purtroppo scomparsi – e circondata dall’amore di cinque nipoti e otto pronipoti, che rappresentano per lei la più grande gioia e il simbolo della continuità familiare. Alla cerimonia, nella frazione di Nardella, hanno preso parte il Sindaco di Avigliano Giuseppe Mecca, il parroco della Parrocchia Maria Santissima del Carmelo Don Massimiliano Scavone e i rappresentanti dell’amministrazione comunale, che le hanno consegnato una targa celebrativa come omaggio alla sua lunga e preziosa vita. Nel corso dei festeggiamenti, i familiari hanno ripercorso insieme a lei ricordi e momenti di vita, testimoni di un’esistenza segnata da valori autentici, dedizione alla famiglia e profondo amore per la propria comunità. L’Amministrazione comunale di Avigliano e la comunità tutta esprimono la propria gratitudine a Nonna Margherita per essere esempio di longevità, saggezza e memoria storica per l’intero paese. Auguri!”

