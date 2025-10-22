mercoledì, 22 Ottobre , 2025
HomeCronacaAvigliano: Don Tommaso Latronico- lo sguardo di una Presenza -
Cronaca

Avigliano: Don Tommaso Latronico- lo sguardo di una Presenza –

Anna Giammetta
Di Anna Giammetta

L’Associazione culturale Francesco Colucci APS di Avigliano organizza, per venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 19:00, nel Chiostro del Comune di Avigliano, un incontro pubblico dedicato alla figura del Servo di Dio don Tommaso Latronico, sacerdote lucano la cui testimonianza continua ad affascinare generazioni di giovani e di adulti.
L’evento, dal titolo “Don Tommaso Latronico: lo sguardo di una presenza”, sarà un’occasione per condividere riflessioni e testimonianze sulla vita straordinaria e l’opera di educatore del sacerdote lucano .
Amico personale di don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione, don Tommaso fu guida spirituale e maestro per numerosi giovani e universitari in Basilicata e nel Sud Italia.
Il 29 dicembre scorso la Diocesi di Tursi-Lagonegro ha aperto la causa di beatificazione e canonizzazione del sacerdote lucano, nato a Nova Siri e deceduto prematuramente nel 1993 a soli 44 anni, dopo una vita interamente spesa a servizio dell’educazione e dell’annuncio cristiano.
All’incontro, introdotto da Carmen Sileo, Presidente del Centro Culturale Francesco Colucci APS interverranno:
• Don Giovanni Grassani, Presidente dell’Associazione Amici di Don Tommaso
• Nicola Piccenna, imprenditore e giornalista, esperto di green economy
• Lucio Brunelli, giornalista, già vaticanista e direttore di TV2000

Porteranno il loro saluto
• Giuseppe Mecca, Sindaco di Avigliano
• Angela Maria Salvatore, Assessore alla Cultura
• Don Domenico Lorusso, Parroco di Avigliano

Articolo precedente
Il “Città dei Sassi Opera Festival” presenta “L’Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti
Articolo successivo
Domenica, al Carcere di Melfi, nuovo presidio di solidarietà per Anan Yaeesh
Anna Giammetta
Anna Giammetta
Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell'Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti