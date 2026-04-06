Ave, Cesare! Matera te salutant…a Pasqua e Pasquetta

Non ci sono numeri,precisiamo, ma il movimento di visitatori che hanno pernottato per il ponte di Pasqua o quanti, davvero tanti, venuti a Pasquetta hanno confermato che Matera è tra le città d’arte più visitate. E sono giunti da fuori regione nel Lunedì dell’Angelo e prima anche dall’estero da Giappone, Francia, Spagna, da Paesi Nordici e di matrice inglese …Per tutti un saluto in latino, quella degli antichi romani, venuto da un centurione della Legio materana, in piazza Pascoli e con tanto di pugnale sguainato a difesa della storia dei luoghi e di quanto fatto nel X secolo dal generale Eustachio ( non citato, ma la storia è quella) a difesa di Matera contro i pirati Saraceni. ” Ave, Cesare! Matera te saluta…” con tanto di selfie e foto ricordo con lo sfondo dei rioni Sassi e dell’altipiano murgico.



Bravo il centurione, che ha detto di chiamarsi Giovanni, e di venire dal comprensorio della Legio VI come riportato sullo scudo. Una delle attrattive ”stanziali” insieme ad altri figuranti e musicisti disseminati al Piano. Negli antichi rioni un buon movimento, a ”Porta Pistola”, Largo Madonna delle Virtù per fare l’escursione sul sentiero 406 che, attraverso la ‘passerella’ in legno sul torrente Gravina porta nell’habitat rupestre. Percorso in sicurezza e con personale dedito a questo compito. Bene. Pagano i turisti, ricordiamo, non i materani e i montesi che per accedere alla gratuità devono mostrare la carta di identità. Tanto da vedere nei rioni Sassi tra l’antica Casa Grotta di vico Solitario e altre disseminate tra il Barisano e il Caveoso con i musei della civiltà contadina , del pane e via elencando. Doveroso raccogliere le segnalazioni sulla ”carrozzabile” sconnessa che collega via Buozzi a via D’Addozio. C’è anche una transenna della Polizia locale a segnalarlo. Ma al momento non si è a conoscenza di interventi di riparazione e sostituzione delle chianche ammalorate.



E’ l’anno da capitale mediterranea del dialogo e della cultura e non sarebbe male programmare la sistemazione della sede stradale,insieme a una riduzione del transito dei vicoli pubblici e privati… Tanta gente al piano con musei, chiese, ipogei da visitare,insieme ai mercatini distribuiti tra via La Vista e via Don Minzoni. Città pulita, come abbiamo sentito dai commenti dei visitatori, e rammarico per l’assenza di eventi pasquali, aldilà della via Crucis del Venerdì Santo. Quanto al traffico, sostenuto a Pasquetta, ma nel complesso la città ha soddisfatto anche le esigenze di parcheggio. Buona la Prima, come si suol dire. Ma attendiamo i dati da analizzare per una valutazione d’insieme. Gli effetti del caro carburante si sono fatti sentire, soprattutto per gli arrivi in aereo, a causa del protagonismo guerrafondaio dei Paesi a stelle e strisce e con la stella di David. Ci vorrebbe un ”Cesare” lungimirante, anche in Italia, per mettere le cose a posto e un popolo che si rimbocchi le maniche e lavori con cultura d’impresa(vecchia pecca materana) per allungare le prospetti del Ponte di Pasqua.

