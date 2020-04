Rima baciata per l’ennesima sperimentazione di Franco Vespe che ha tirato dentro il parametro dell’asimmetria,skewness in inglese per gli addetti ai lavori, che dovrebbe recepire violazioni alle regole dai limiti imposti alla coercizione o serrata domiciliare (l’edulcorato anglicismo lockdown). Contagi in calo, ma non ovunque, e decessi in aumento a seguito della fase 1 da coronavirus in fibrillazione, diciamola tutta, per i rischi da ricaduta o da ritorno, possibili a causa delle aperture della fase2 sulla ripresa di attività produttive, visita parenti e via contattando. Appassionati di statistiche, curve, campane e campate avranno di che trastullarsi con il nuovo parametro, destinato a essere sempre più asimmetrico quanto più verranno fuori i controlli a tappeto sulla popolazione. Guardate l’esempio di Vo’ Euganeo, comune zona rossa del Veneto, avrete il polso della situazione di come si dovrebbero fare le cose. Ma senza kit anche le equivoche APPlicazioni di ”Immuni” o altre lasciano il tempo che trovano. Attendiamo fiduciosi il 1 maggio. Tanto il covid lavora sempre e pure Franco Vespe, che si sta divertendo un mondo a elaborare e a sperimentare. Un consiglio meno anglicismi. Anche la massaia di Matera, con la collega della tradizione di Voghera, vorrebbe capire in lingua italiana di cosa si sta parlando. Comunque il lavoro di Vespe va apprezzato e vanta anche in Asia, da dove è partito il virus a corona, tanti tentativi di imitazione. Registra il marchio del laboratorio VespeStat.



“E qui -dice con tono divertito- si continua ad ignorare! Ce ne dobbiamo fare ormai una ragione! Detto questo andiamo alle nostre campane. Stanno di nuovo aumentando i decessi. Io in verità ho un pò imbrogliato nel grafico fucsia. Ho applicato una media mobile su tre giorni (faccio cioè la media sui valori di tre giorni di dati andando avanti di un giorno alla volta!). Questo per ammorbidire l’andamento dei dati. La curva dei decessi segue perfettamente la curva Gamma. Abbiamo francamente perso la speranza di tenere i decessi sotto i 30.000. Mimmo Infante ha giustamente mostrato che le campane degli altri paesi sono molto più simmetriche di quella italiana. L’asimmetria della campana abbiamo dimostrato ampiamente che dipende da focolai che partono successivamente e fanno emergere trasgressioni anche durante il lockdown. Nei grafici ho inserito un parametro: la cosiddetta skewness. Non vi dico come si calcola..ma essa è nulla se la campana è simmetrica, negativa se è più sbilanciata a destra (è il caso dei decessi), positiva se è sbilanciata verso sinistra.E’ il caso degli infetti. Se è positiva e se il suo valore è alto vuol dire che il contagio ha una coda spessa e non è un buon segno. Da stasera date un occhio anche alla Skewness” .

Percorrendo lo stivale siamo alle statistiche a macchia di leopardo e del resto peculiarità e creatività vanno a braccetto. “Nei grafici regionali per ogni figura ho fatto il confronto di una regione del nord con una del sud/centro-aggiunge Vespe.Si vede ad occhio chiaramente la differenza dei diversi comportamenti. Lazio e Piemonte: si vede chiaramente che nel Lazio il contagio si è spento con una coda molto sottile. Il Piemonte ancora non ha riempito nemmeno la campana dei contagi. Per i decessi il Lazio ancora ancora non ha riempito la campana ma è molto più avanti del Piemonte e, soprattutto ha un numero di decessi dieci volte minore di quelli del Piemonte. L’altra scheda è quella fra Liguria e Sicilia. Si può notare come la coda della Liguria dei contagi è indietro rispetto a quello della Sicilia ma, soprattutto, è molto più corposa ed asimmetrica. I decessi poi in Sicilia ormai si contano sulle dita di una mano. Non a caso ho messo i dati di Liguria e Lazio perchè Michele De Novellis, manifestava preoccupazione per queste due regioni. Mi piacerebbe sapere quali fonti ha consultato perchè temo che, certe analisi, inizano ad essere taroccate. Giuste invece le preoccupazioni sulla Liguria”. Che gioisce per l’ultima campata del nuovo ponte Morandi.