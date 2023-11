Autovelox su SS96, territorio di Altamura, calendario novembre

Di seguito il calendario del servizio di controllo della velocità sulla SS96 per Bari in territorio di Altamura per il mese di novembre, secondo quanto comunicato dal comando della Polizia municipale alla Prefettura di Bari. L’autovelox, sarà posizionato dalla pattuglia presente sul posto e sarà attivo: dalle 9,00 alle 13,00 del mattino e dalle 14,00 alle 18,00 del pomeriggio. A seguire l’elenco delle date e del punto in cui verrà posizionata la postazione per il controllo della velocità: Al Km 91,600 in direzione Bari il 14 novembre;

Al Km 93,600 in direzione Bari il 16 novembre;

Al Km 90,000 in direzione Altamura il 21 novembre;

Al Km 86,150 in direzione Altamura il 23 novembre;

Al Km 85,900 in direzione Bari il 28 novembre;

Al km 87,100 in direzione Bari il 30 novembre.

