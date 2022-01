Che la comunicazione sia stato uno degli elementi peggiori della gestione della pandemia targata “governo dei migliori” è oramai storia acquisita. A partire dalla vicenda del vaccino Johnson & Johnson, a quella dei “vaccinati che non contagiano”, alla terza dose dopo 6-5-4 mesi, agli obiettivi sempre annunciati e mancati da Figliuolo, sino a questo vero e proprio enigma del decreto che entra in vigore proprio oggi primo dell’anno.

Un rompicapo che non ha visto il Presidente del Consiglio dei migliori metterci la faccia per illustrarlo (a differenza del suo predecessore che forse spiegava troppo), forse non ci ha capito molto nemmeno lui.

In questo che sembra essere una resa al diffondersi del virus anche tra vaccinati ecco che viene partorita “l’autosorveglianza”, un fai da te del tutto fuori da ogni logica: ognuno diventa medico di se stesso?, con quali competenze (quelle acquisite in rete?), con quali riferimenti alle strutture sanitarie?, con quali sanzioni se non si ottempera?

Una norma talmente confusa che tra decreto (https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=84795) e circolare del Ministero della salute (https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84773&parte=1%20&serie=null) le cose non collimano con una carenza del primo che non può essere colmata dalla specifica contenuta nel secondo provvedimento, per la elementare differenza gerarchica delle fonti.

Da giorni si aspettavano maggiori lumi dopo le varie anticipazioni e un comunicato stampa del governo dopo il Consiglio dei ministri, in cui peraltro si diceva chiaramente che il tampone negativo serve anche a chi rimane asintomatico durante l’autosorveglianza, ma la pubblicazione in contemporanea del decreto e della circolare non ha fato altro che aumentare la confusione.

Ricapitoliamo: il governo ha varato questa “autosorveglianza”, cioè la misura precauzionale che da oggi sostituisce la quarantena per chi, da vaccinato col richiamo o con la seconda dose ricevuta entro 4 mesi, ha avuto un contatto stretto con una persona positiva al coronavirus, ma nel testo del decreto legge pubblicato giovedì 30 dicembre, non ha specificato la durata di tale periodo, stabilendo però che debba finire in ogni caso con l’esito di un tampone negativo obbligatorio.

Eppure, stando a quanto scritto nella circolare ministeriale, non dovrebbe essere così: chi rimane asintomatico nei cinque giorni seguenti al contatto a rischio non dovrà fare nessun tampone.

In genere il documento ministeriale solitamente spiega come applicare le regole generali contenute nei decreti, in questo caso, invece, viene anche fissato a cinque giorni (elemento assente nel provvedimento governativo) la durata dell’autosorveglianza, specificando inoltre che il tampone lo deve fare solo chi accusa sintomi durante questo periodo. Mentre, viene scritto che per chi rimane asintomatico dopo cinque giorni finisce l’autosorveglianza senza necessità di tampone negativo.

Dunque, questo nuovo istituto introdotto per eliminare la quarantena per chi ha già ricevuto il richiamo del vaccino o ha fatto la seconda dose (o la prima nel caso del vaccino Johnson&Johnson) meno di 120 giorni prima e prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in ogni contatto con altre persone, per un periodo fissato in dieci giorni dopo il contatto a rischio, deve ancora essere esplicitata meglio se vuole avere un futuro.

Cosa un poco pretenziosa, chiedendo ad ognuno di diventare medici di se stessi dovendo monitorare le proprie condizioni di salute e decidere, in autonomia, se fare un tampone rapido o molecolare nel caso in cui compaiano sintomi dopo un contatto a rischio. E una volta deciso se e quale tampone fare, anche se è negativo, bisogna tener presente che c’è l’obbligo di farne un altro dopo cinque giorni.

E chi è rimasto asintomatico dopo il quinto giorno? Boh, non è chiaro cosa debba fare, perchè il decreto dice che dovrebbe fare un tampone (ma non si capisce quando), mentre la circolare stabilisce, invece, che può uscire dall’autosorveglianza, continuando però a indossare la FFP2 per altri cinque giorni.

Insomma, un fai da te preoccupante che non lascia presagire nulla di buono e svela ancor di più il grande bluff del governo dei migliori che, a differenza del suo predecessore che ha dovuto affrontare la pandemia a mani nude e senza precedenti esperienze a cui attingere, è arrivato dopo oltre un anno di covid19 e con la campagna vaccinale già avviata.

E se questi sono i risultati……come stare tranquilli anche a giudicare dallo sferzante giudizio a fronte di questo decreto del noto microbiologo Andrea Crisanti: “Altro che Migliori, sono apprendisti stregoni e decidono contro la scienza” che agiunge “Abbiamo appena appreso che la variante Omicron si diffonde di più perché non trova barriera nei vaccinati, e che si diffonde molto più rapidamente di Delta: dovremmo quindi cercare di tutelare fragili e non vaccinati che continuano a rischiare molto. Ma se liberi i vaccinati dalla quarantena dopo un contatto con un positivo, vai nella direzione opposta”.