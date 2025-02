Autorizzato dalla regione nuovo impianto fotovoltaico a Matera

Con la deliberazione n.202500073 del 13-2-2025, la Giunta Regionale di Basilicata ha rilasciato , il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), a favore della società SINERGIA GP5 S.r.l.. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva di 19,611 MW, in agro del Comune di Matera (MT), e relative opere di connessione da ubicarsi nel Comune di Santeramo in Colle (BA). Lo stesso aveva ricevuto nell’agosto 2024 il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, infatti nei suoi confronti si legge “non sono pervenute osservazioni entro i termini previsti dal D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.)” e tantomeno “sono state presentate osservazioni al verbale conclusivo della Conferenza di Servizi nel termine di 10 giorni dalla data di notifica del verbale”. Il progetto in questione “rientra nella tipologia elencata nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 2, lettera b” denominata “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”, di nuova realizzazione.”

