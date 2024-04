Autonomia differenziata: Dietro la cortina fumogena dei LEP c’è il baratro

C’è un adagio che viene ripetuto come un mantra per tranquillizzare chi avanza preoccupazioni per i danni che deriveranno alle regioni meridionali (e non solo) dalla approvazione dell’autonomia differenziata: tanto, se non attuano i LEP non se ne fa nulla! Lo ha ripetuto anche il presidente Bardi dopo la rielezione, a domanda specifica dei giornalisti. Ma non è proprio così, come è stato ricordato con forza durante il convegno che si è tenuto questa sera a Matera (su iniziativa della Cgil e dell’Anpi) “Resistenza, liberazione, presidenzialismo e autonomia differenziata. Le ragioni del Mezzogiorno“, dagli interlocutori intervistati dalla giornalista del quotidiano “Domani”, Daniela Preziosi: Nicola Colaianni, già consigliere della Corte di Cassazione e professore ordinario di diritto ecclesiastico all’Università di Bari; Gianfranco Viesti, professore di Economia applicata presso il dipartimento di Scienze politiche all’Università di Bari; Raffaello De Ruggieri, avvocato ed ex sindaco di Matera; Fernando Mega, segretario regionale della Cgil Basilicata. “Dietro quella cortina fumogena che è stata creata con questa storia dei LEP c’è il baratro” in quanto tutte le restanti materie e competenze (oltre 180) contenute nella legge si attuerebbero immediatamente e avrebbero un impatto devastante sulla tenuta delle regioni più deboli. Come la materia delle retribuzioni: immaginate cosa rimarrebbe al Sud della sanità, della scuola o di quant’altro se le regioni del Nord con maggiori risorse offrissero stipendi più ricchi al personale sanitario e ai professori? Il deserto. Ed inoltre, con la possibilità offerta alle regioni limitrofe di avere un assessore unico per ogni settore (immaginate lo facciano il Veneto, il Friuli, la Lombardia e il Piemonte insieme), non si sarebbe di fatto realizzata la agognata Padania? Aggiungeteci pure la possibilità di poter interloquire direttamente ed autonomamente con Comunità europea sulle risorse e la secessione è bella e fatta. Poi c’è il capitolo del potere che si concentrerebbe nelle mani delle regioni con una sostanziale ulteriore marginalizzazione dei sindaci. Non è un caso che l’ANCI abbia approvato all’unanimità un documento poi consegnato al governo e contenente le osservazioni dei Comuni sul testo di legge sull’autonomia differenziata. Cosa si può fare? Parlare, discutere, fare rendere tutti consapevoli del guazzabuglio che ne deriverebbe. Alzare la consapevolezza di quanto sta per accadere. E non solo tra chi abita le regioni del sud, ma anche chi vive nel centro nord. Bisogna stimolare i partiti di opposizione, al cui interno (come il PD) vi sono diverse voci a favore dell’autonomia differenziata, e invitarli a mobilitarsi, a fare iniziative sul tema non solo al sud, ma soprattutto nelle regioni del Nord. Mettere poi insieme tutti i soggetti della società, facendo tesoro della netta posizione dei vescovi contro questo provvedimento: “viola i valori del Vangelo“. Bisogna continuare a mettere in evidenza le contraddizioni nel campo avversario, sapendo che è una vicenda che non si sa come andrà a finire…e potrebbe finire male. E’ stato sottolineato come tutto nasca da quel peccato originale che è stata la riforma del titolo V della Costituzione (Legge costituzionale n.3/2001) operata con un vero e proprio colpo di mano, con una maggioranza risicata del centro sinistra che sosteneva l’allora governo Amato. Un clamoroso errore ora riconosciuto a distanza di tempo e però elemento di forte contraddizione che pesa nella battaglia odierna. E’ stata sottolineato anche come l’autonomia differenziata si incroci (diventando materia di scambio tra Lega e FdI) con l’altra pesante norma che si vorrebbe introdurre, quella del premierato.

Infatti, come rilevato da De Ruggieri, tutto nasce da una esigenza politica: quella di creare il grande nord e quella di accentrare il potere politico. Pertanto, occorre sviluppare un’altra energia politica che possa contenere questa avanzata. In opposizione del meloniano “Fratelli d’Italia“, De Ruggieri -se avesse l’età- confessa che ora costituirebbe il partito dei “Martiri di Belfiore“. Da uno degli episodi più crudeli ed angoscianti del Risorgimento, la vicenda di Tito Speri e dei suoi amici ventenni della Giovane Italia fatti impiccare dal feldmaresciallo Josef Radetzky nella frazione di Mantova, Belfiore, per l’appunto, perchè volevano una Italia unica, libera e repubblicana. Esattamente il contrario di ciò che stanno facendo coloro che si spacciano ora per patrioti. Quindi l’esortazione a tutti i presenti di comprendere la gravità di ciò che sta accadendo e farsi ognuno “sentinella della Costituzione“. Mai esortazione e tema poteva essere più appropriati alla vigilia del 25 Aprile.

Ad inizio dei lavori è intervenuta Carmela La Padula, presidente Anpi provinciale di Matera, e prima delle conclusioni di Fernando Mega ci sono stati ancora gli interventi del Sindaco di Matera Domenico Bennardi, quello di Pasquale Doria (che ha ricordato come il Comune di Matera sia stato il primo ad avere approvato un documento contro l’autonomia differenziata), di Vincenzo Acito (che ha ricordato come già con il nuovo Codice degli appalti, Salvini abbia introdotto soglie di difficoltà per i Comuni del Sud in materia di progettazioni candidabili a finanziamenti) e di Antonio, uno studente che poneva i dubbi sulle possibili ricadute dalla differenziazione di materie curriculari.