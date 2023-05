Autolesionismo, ritardi? Nicola Pavese è sempre in stazione…

…e continua a dimostrarlo, prima da solo e poi con altri appassionati dell’associazione che porta avanti il progetto di collegamento di Matera alla rete nazionale delle Ferrovie dello Stato,con la tenacia di sempre fino alla ostinazione. Nicola non molla, studia, approfondisce, incontra e si incazza ( è la parola giusta) quando si trova davanti figure della politica – come è accaduto nel recente passato- che a Matera come a Potenza e nella Capitale…remano contro e continuano a farlo su un progetto e un sogno che va avanti da quasi un secolo e mezzo come la tela di Penelope…Una svolta c’è stata con il progetto di completamento della linea Ferrandina Matera – Borgo La Martella, dove è stata realizzata la stazione. Le risorse ci sono , 430 milioni di euro, finanziati anche con il Pnrr, il cantiere non ancora, ma la chiusura entro il 2026. Primo treno in transito nel 2027. Ma quel convoglio deve proseguire oltre e il battagliero Nicola Pavese, con altri concittadini, insiste che nel frattempo si lavori al prolungamento in direzione adriatica anche per cogliere le opportunità del traffico merci e della zona economica speciale. Le ipotesi ci sono, ben tre, e tra queste la possibilità di utilizzare la trincea della linea a scartamento ridotto delle Fal…Ipotesi mai scartata e in piedi da un decennio. Ad oggi nessun pronunciamento ufficiale e nemmeno , naturalmente, nemmeno le risorse da investire.



Nicola ‘’capostazione ad honorem’’’ di una linea in itinere ha prodotto una interessante riflessione nel libro “Matera, la Basilicata e le ferrovie dello Stato. Store di autolesionismo e di ritardi di una regione del Sud’’. E il casello diroccato scelto per la copertina ne conferma tutta l’attualità. Nicola insisti. Tanta passione fino alla ostinazione meritano che quel progetto vada in porto. Il treno è partito, ma non sappiamo ancora giorno e orario di arrivo…Appuntamento a La Martella. Signori in carrozza!



COMUNICATO STAMPA

Dalla proficua presentazione, a Matera, del libro di Nicola Pavese dal titolo “Matera, la Basilicata e le Ferrovie dello Stato”, sono emerse diverse valutazioni positive. Innanzitutto va evidenziata la eccezionale partecipazione di un pubblico vario ed attento proveniente non solo dalla Città dei Sassi, a conferma che il tema del prolungamento della tratta Ferrandina-Matera è fortemente sentito dall’intera comunità regionale. Inoltre, non si può non sottolineare la partecipazione di autorevoli personalità politiche, dirigenti e tecnici delle FS, imprenditori e cittadini oltre ad organismi associativi come “Potenza Nostra”, Svimar e le delegazioni dei comitati di Lagonegro, Sant’Angelo Le Fratte, Ferrandina e Bernalda a dimostrazione che i temi relativi alle infrastrutture e trasporti ferroviari, nonché allo sviluppo della Basilicata non possono essere ulteriormente rinviati viste le possibilità economiche assicurate dal Pnrr, le cui risorse se spese in maniera produttiva potrebbero alleggerire le diverse criticità ereditate e ancora presenti nella regione.

La presentazione del libro di Pavese è stata, infatti, l’occasione per confrontarsi sull’immobilismo del passato ma anche sull’indifferenza di una politica che costringe la Basilicata a fare i conti con i ritardi attuali. Il riferimento è alle problematiche delle aree interne e rurali, situazioni che determinano l’emigrazione, l’isolamento e la nuova povertà in una terra dove comunque si estraggono petrolio e gas, oltre alla ricchezza considerevole di acqua. Ma il treno può servire per avvicinare anche Matera e Potenza che continuano a “ignorarsi”, senza capire che le divisioni regionali sono inutili e anacronistiche.



Ecco perché bisognerebbe valorizzare il sentimento di unità regionale, in una realtà destinata a diventare, senza una necessaria inversione di tendenza, ancora più piccola, sempre meno rappresentata nella politica nazionale fino alla possibile estinzione. D’altronde, sulla convenienza di politiche di sviluppo volte alla coesione sociale lucana si sono espressi anche economisti, urbanisti ed esperti come Viesti, De Felice, Patruno e Rota.

Matera è fra le città italiane più visitate ma il turismo deve svilupparsi e crescere anche nelle aree costiere e in quelle interne, ovvero in realtà con una più evidente vocazione all’accoglienza. Oggi la Città dei Sassi ha le carte in regola per sviluppare le sue potenzialità e nel contempo stimolare il protagonismo delle imprese regionali. E in tale contesto si inseriscono le opportunità offerte dalle Zes per le aree del Mezzogiorno depresso e quindi in ritardo. Per queste ragioni si deve lavorare per far arrivare le rotaie FS da Matera a Gioia del Colle, al fine di unire le diverse aree industriali lucane che con le proprie produzioni e i porti limitrofi possono concorrere allo sviluppo occupazionale e socio-economico. Particolarmente apprezzato il contributo offerto dalla giornalista Carmen Lasorella che ancora una volta ha mostrato notevoli capacità professionali e un amore incondizionato per la Basilicata.

Il libro di Pavese sarà presentato prossimamente a Torino, Roma, Potenza, Bari, Taranto e vari comuni della Basilicata.

Nicola Pavese, Presidente Ass. “Materaferrovianazionale”