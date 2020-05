E’ il Sindaco di Salandra Gianfranco Tubito che con un video in diretta, postato sul suo profilo facebook poco fa, documenta un incidente accaduto nella serata di ieri sul tratto della Cavonica già interessata anni fa da una frana che ha ristretto la carreggiata, mai ripristinata.

Come si vede l’auto precipitata nella scarpata, presumibilmente a causa della pioggia che rende viscida la strada, è arrivata quasi sulla sottostante Basentana.

Il primo cittadino salandrese rileva come lo stato di abbandono in cui versa questa arteria sia intollerabile e annuncia che già lunedì ci sarà un incontro tra i sindaco del comprensorio in cui si solleverà nuovamente la vicenda di questa strada oramai abbandonata ad un degrado intollerabile.

Nel novembre scorso avevamo riparlato del pessimo stato della strada e della sua pericolosità con la testimonianza di un cittadino (https://giornalemio.it/cronaca/la-cavonica-e-malridotta-e-pericolosa-per-chi-la-percorre/) che aveva anch’esso subito un incidente.