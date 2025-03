Auto in una cunetta a Pomarico. Due feriti. Conducente liberato dalle lamiere.

Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco a Pomarico ( Matera) per liberare dalle lamiere il conducente di una Lancia Musa, finita in una cunetta, tanto da richiedere il trasferimento del giovane in ospedale a Potenza in codice rosso. E’ andata meglio per il passeggero, un altro giovane, che era già uscito dall’auto. Ferito leggermente e ricoverato in codice giallo all’ospedale di Matera. Sul posto sono intervenuti il 118 e i Carabinieri.



LA SEGNALAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO

Alle 17:30 di oggi, 29 marzo 2025, la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Matera che opera nella sede distaccata di Ferrandina è intervenuta per un incidente stradale che ha coinvolto una sola automobile, all’incrocio S.P. Le Baracche-Via Vittime della Mafia, nelle vicinanze del campo sportivo di Pomarico (MT).

L’auto rovinosamente finita in una cunetta è una Lancia Musa di colore scuro, occupata da due ragazzi di 18 e 19 anni, entrambi di origini pomaricane.

All’arrivo sul posto, il passeggero era già fuori dalla vettura.

Gli operatori VV.F. hanno dovuto tagliare le lamiere dell’auto per estrarre dall’abitacolo il giovane alla guida, successivamente affidato alle cure del 118 e trasportato presso l’ospedale San Carlo di Potenza in codice rosso.

Il passeggero, invece, è stato trasferito presso il nosocomio materano.

Sul posto, oltre alle due ambulanze del 118 anche la pattuglia dei Carabinieri.