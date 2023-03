Auto in un canale sulla strada per Metaponto. Occupanti salvati appena in tempo.

Se la sono davvero vista brutta due persone di Taranto, un uomo di 71 anni e una donna di 61, che nel pomeriggio di domenica 12 marzo sono finiti con la loro auto in un canale di bonifica mentre percorrevano la strada provinciale n.3 che collega la Ferrandina- Matera a Metaponto e quindi alla statale Jonica. La loro vettura, per causa da accertare,si è ribaltata – all’altezza del km 30+300 in direzione Metaponto (Bernalda), dopo aver tranciato una tubazione del Consorzio di Bonifica finendo nel canale. L’intervento dei vigili del Fuoco ha evitato il peggio, in quanto il veicolo si stava riempendo d’acqua e la coppia avrebbe rischiato di annegare. Sono stati salvati e portati in ospedale per accertamenti. Sul posto oltre alla squadra dei vigli del fuoco del distaccamento di Tinchi e Pisticci, sono intervenuti operatori del 118, del consorzio di Bonifica e della Polizia di Stato. La provinciale è rimasta bloccata per il tempo necessario a effettuare le operazioni di salvataggio.