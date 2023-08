Auto in panne a Serra d’Alto. Soccorsa coppia con mamma in attesa

Tanto spavento per un coppia residente a Bologna, coinvolti alle porte di Matera in un incidente in località Serra d’Alto, lungo la statale 271. La coppia è stata portata in ospedale per accertamenti. La donna, tra l’altro, è in attesa di un bambino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco,oltre al 118, Polizia Stradale e Polizia Locale.



LA NOTIZIA

Alle ore 18:30 circa, la squadra della Sede Centrale VV.F. è intervenuta per soccorrere una vettura che ha perso il controllo sulla ex S.S. 271, contrada Serra d’Alto a Matera.

Gli occupanti dell’autovettura Ford di colore grigio, una donna di 24 anni, in attesa, e un uomo di 37, entrambi di origine albanese, residenti a Bologna, sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera per accertamenti.

Sul posto, oltre al 118, Polizia Stradale e Polizia Locale.