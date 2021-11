Elettrico? Una moda per la sostenibilità o della transizione energetica ma che deve fare i conti (altro contesto e cause) all’aumento dei costi dell’energia. Petrolio, gas e, naturalmente, anche la ricarica alla presa delle colonnine di corrente per i silenziosi veicoli elettrici. Ma la mancata disponibilità dei microchip, causa pandemia e chissà… per altri motivi che hanno positive ripercussioni in borsa per alcuni, come sta accadendo per i vaccini, sta creando aspettative di diversa tonalità. Francamente non è il nostro oggetto del desiderio, potendo contare da sempre su una vettura a gpl e a benzina quando quel carburante finisce. Altri ce l’hanno a metano e altri viaggiano con un diesel pulito euro 7 utilizzando anche ADdittivi… Non siamo i soli a dirlo e la nota , una delle tante. https://motori.ilgiornale.it/auto-elettrica-perche-far-buon-viso/ per la rubrica ”Fuorigiri” su il giornale.it a cura di Pierluigi Bonora, conferma che è giusto guardare al futuro ma anche al rapporto costi benefici. A chi ci guadagna e a chi ci rimette.



Siamo per la sostenibilità. Ci mancherebbe. Anche perchè, come ci ricorda Antonio Serravezza abbiamo a Melfi uno stabilimento del gruppo Stellantis, che sta puntando su elettrico e ibrido. Siamo in tema. Senza dimenticare che in Italia, a Torino, dove nacque la Fiat (fedele a quel marchio) e dove la Stea produsse la prima vettura a trazione elettrica. E ci piacerebbe che a Matera anche i mezzi turistici urbani possano muoversi senza inquinare e far rumore. La realtà è un’ altra e la segnaliamo periodicamente ma non cambia nulla. Che mancano chip e conduttori di programmazione sensata in quanti devono fare scelte conseguenziali? Se è così il teorema che per il 2050 scompariranno veicoli a benzina, gasolio e metano restano sulla carta. I produttori di ”energia” fossile e derivati possono mettere da parte quelle risorse per passare all’elettrico? E i costi di mantenimento e smaltimento delle batterie chi le paga? A quanto ammontano? Una domanda che ci stiamo facendo con i pannelli solari. In città a piedi, in bici, sui pattini o sul mezzo pubblico o su veicolo elettrico. Fuori? Da Matera a Roma…in cerca di micronduttori? Seguiremo la Stella ( Serravezza è fedele a quel marchio) sperando che la Cometa di Stellantis ci porti alla grotta di Betlemme…con la ”e” della Natività elettrica.



LE RIFLESSIONI ELETTRICHE DI ”SERRAVEZZA”

L’economia della Basilicata non ha occhi solo per l’industria del turismo che, grazie a Dio, a Matera sta tirando. Si guarda all’altro polo importante per il Pil lucano: la produzione di auto a Melfi nello stabilimento della Stellantis dove nascono le meravigliose Jeep Compass e Renegade e la Fiat 500X.

Stiamo parlando dello stabilimento più importante in Italia e il più moderno d’Europa dove a breve si costruiranno solo auto elettriche. Il futuro è già scritto ma sorgono ogni giorno problemi sorti a causa della pandemia mondiale.

Così come tutte le fabbriche automotive del mondo anche lo stabilimento lucano sta soffrendo dallo scorso anno per la mancanza dei microchip che sono una dei componenti principali per le auto di nuova generazione.

E’ strano ma più le auto diventano moderne più sorgono problemi. Ho scoperto che a differenza di quanto si creda, nel lontano 1905, in Italia, già si costruivano le auto elettriche. Il produttore era la Stae, Società Torinese Automobili Elettrici. Erano auto che godevano di grande favore del pubblico. In effetti erano auto ibride con due motori elettrici e un motore a benzina con alternatore con una autonomia di cento chilometri. Il boom delle auto ibride durò ben poco perché intorno al 1913 iniziarono ad affermarsi le prime auto con motore a scoppia più veloci e con autonomia che superava i cento chilometri, così cessò la produzione.



Oggi si capovolge la situazione perché il mondo sta diventando sempre più green per salvaguardare il pianeta terra la cui atmosfera si sta sempre più riscaldando a causa della combustione di carbone, petrolio e gas che producono anidride carbonica e ossido di azoto. Le concentrazioni di questi due gas aumentano nell’atmosfera rispetto alle soglie naturali producendo come conseguenze l’effetto serra.

Le auto del futuro saranno solo elettriche ed entro il 2050 non esisteranno più auto a benzina, gasolio o metano.